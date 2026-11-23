Zafer Partili Nursena Gür'den mezarlıkta alkol skandalı: Ölülerin ruhuna kadeh kaldırıyoruz

İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Nursena Gür'ün mezarlıkta alkol aldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki topladı. Görüntülerde ölülerin ruhuna kadeh kaldırdığını söyleyen Gür "16 yaşındaydım" savunması yapsa da videodaki içeceğin yakın bir tarihe ait olduğu belirtildi.