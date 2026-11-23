Zafer Partili Nursena Gür'den mezarlıkta alkol skandalı: Ölülerin ruhuna kadeh kaldırıyoruz
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Nursena Gür'ün mezarlıkta alkol aldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki topladı. Görüntülerde ölülerin ruhuna kadeh kaldırdığını söyleyen Gür "16 yaşındaydım" savunması yapsa da videodaki içeceğin yakın bir tarihe ait olduğu belirtildi.
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları eski yöneticisi Nursena Gür'ün bir mezarlıkta alkol alarak video çekmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Gür'ün elinde alkollü içecekle mezarlıkta bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin ruhuna kadeh kaldırdığını söylediği görüldü.
Gür'ün "Biraz önce Fatihamızı okuduk, şimdi hayatını kaybedenlerin ruhlarına kadeh kaldırıyoruz" şeklindeki sözleri, dini değerlere ve mezarlık adabına saygısızlık olarak değerlendirilerek tepki çekti.
Videonun 16 yaşındayken çekildiğini savunan Gür, pişman olduğunu belirterek üyelerin onaylaması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
"ÖLÜLERİN RUHUNA ŞEREFE KALDIRIYORUZ"
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Nursena Gür'ün geçmiş yıllarda mezarlıkta alkol aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gür'ün Fatiha okuduğunu söyledikten sonra bira içtiği ve "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.