Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dosyadaki davranışların doğruluk ve bağlılığa uygun olmadığını belirterek işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği sonucuna vardı.

Yüksek maaşla çalıştığı iş yerinde, işvereninden izin almadan başka bir firmaya hizmet verdiği ve şirket aracını bu amaçla kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan kimya mühendisi, tazminat talebiyle dava açtı. İş Mahkemesinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine ilişkin kararı Yargıtay'dan döndü.

Davacı mühendis, ücret artış farklarının ödenmemesi nedeniyle işvereniyle arasında gerginlik bulunduğunu ve işverenin sözleşmesini feshetmek için fırsat kolladığını ileri sürdü. Başka bir işverenin işinde çalıştığı yönündeki haksız suçlamalarla kovulduğunu savunarak kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının tahsilini istedi.

Beş yıldır çalıştığı şirketten, gizlice ikinci bir firmanın işlerini takip ettiği iddiasıyla çıkarılan kimya mühendisi, İş Mahkemesine başvurdu.

İŞVEREN, GÜVEN İLİŞKİSİNİN ZEDELENDİĞİNİ BELİRTTİ

Davalı işveren ise mühendisin iş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan davranışları ve sadakatsizliği nedeniyle haklı olarak feshedildiğini savundu. Davacının herhangi bir alacağı bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etti.

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

İş Mahkemesi, mühendisin görevi ve kıdemi dikkate alındığında davranışlarının taraflar arasındaki güven ilişkisini sarsacak boyutta olduğunu belirtti.

Ancak davacının bu eylemlerle menfaat sağladığı ispatlanamadığı için haklı nedenle feshin ölçülü olmadığına, işten çıkarmanın geçerli nedene dayandığına hükmetti. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi.

İşverenin avukatları kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesinin başvuruyu reddetmesinin ardından karar temyiz edildi. Dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesince incelendi.