STM tasarımı askeri standarttaki tapalarla donatılan anti-personel ve zırh delici harp başlıkları, herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadan hem KARGU hem de ALKAN FPV'de görev yapabiliyor. Bu ortak yapı, envanterdeki KARGU mühimmatlarının FPV kullanım konseptinde de değerlendirilmesine imkan tanıyor.

ALKAN FPV, STM'nin taktik İHA ailesinin sahada kendini kanıtlamış üyesi ve Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA sistemi KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemini kullanıyor.

Fiber optik haberleşme kabiliyeti sayesinde elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebilen sistem, GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştirebiliyor.

STM'DEN 4 KITADA 15'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin otonom sistemler alanındaki öncü konumuna dikkat çekti.

Güleryüz, bugüne kadar geliştirdikleri KARGU, BOYGA, TOGAN ve ALPAGU gibi milli sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdıklarını ve 4 farklı kıtada 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

"SAHADAN EDİNDİĞİMİZ TECRÜBEYİ FPV TEKNOLOJİLERİNE TAŞIDIK"

Güleryüz, "Sahadan edindiğimiz tecrübeyi ve otonomi alanındaki mühendislik birikimimizi FPV teknolojilerine taşıdık. Bu alandaki ilk ürünümüz STM ALKAN FPV'yi kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerimizin envanterine kazandırdık. Ürünümüzü standart FPV sistemlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri, askeri standartlarda geliştirdiğimiz ileri seviye güvenlikli tapa sistemi. Bu sayede sistemin taşınmasından görev icrasına kadar emniyetli kullanım sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FPV'MİZİN YENİ TESLİMATLARINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Sistemin otonomi ve görüntü işleme kabiliyetlerini anlatan Güleryüz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında STM'nin otonomi ve görüntü işleme kabiliyetlerini ALKAN FPV'ye entegre ederek, operatörün hedefi işaretlemesinin ardından otonom terminal dalış ve hassas vuruş gerçekleştirebilen bir yapı ortaya koyduk. Böylece operatöre bağımlılığı azaltırken, vuruş hassasiyetini ve görev etkinliğini artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde FPV'mizin yeni teslimatlarını gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimizi yenilikçi ve milli sistemlerle güçlendirmeye, sahadaki ihtiyaçlara ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edeceğiz."