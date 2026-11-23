Yerli kamikaze dron Alkan sahaya indi! Sinyal karıştırıcılara meydan okuyor
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen milli kamikaze FPV sistemi STM ALKAN, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin modern muharebe sahasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği milli kamikaze FPV sistemi STM ALKAN, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
STM'den yapılan açıklamaya göre şirket, insansız sistemler alanında geliştirdiği milli teknolojileri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırmayı sürdürüyor. Şirket, taktik İHA sistemlerindeki tecrübesini FPV teknolojilerine de taşıdı.
KARGU FPV ADIYLA TANITILMIŞTI
Daha önce KARGU FPV adıyla tanıtılan ve ismi STM ALKAN FPV olarak güncellenen sistemin ilk teslimatları gerçekleştirildi. Muhtelif sayıda STM ALKAN FPV, kabul faaliyetlerinin ardından Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.
SABİT VE HAREKETLİ HEDEFLERE HASSAS VURUŞ
Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı etkili bir çözüm sunan STM ALKAN FPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemiyle görev yapıyor.
Anti-personel veya zırh delici harp başlığıyla donatılabilen sistem; yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanıyla sabit ve hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor.
HEDEF İŞARETLENDİKTEN SONRA OTONOM DALIŞ YAPABİLİYOR
Sistemin MIL-STD-331 standartlarına uygun ileri seviye askeri güvenlikli tapası, görev ve taşıma sırasında yüksek emniyet sunuyor. Yaklaşma tapa algılayıcısı ise ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı veriyor.
Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti, operatör tarafından işaretlenen hedefe hassas vuruş yapılmasını sağlıyor.
SAATTE 140 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR
STM ALKAN FPV, 10 kilometre görev menziline ve saatte 140 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Sistemin görev irtifası 500 metre, deniz seviyesinden azami irtifası ise 5 bin 500 metre olarak belirtiliyor.
ALKAN FPV, kamikaze konfigürasyonunda 20 dakikanın üzerinde, mühimmat ve tapa bulunmayan gözlem konfigürasyonunda ise 44 dakikaya kadar havada kalabiliyor.