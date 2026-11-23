İstanbul'da Aile Mahkemesinde görev yapan Bakırköy Hakimi Fatih K., eşi Aysel K. ve kızı L.K.'ya yönelik şiddet iddialarıyla Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sandalyesine oturtuldu. Eşinin kendisini aldattığını öğrenince başlayan tartışmada kızı L.K.'nın üzerine yürüyerek boğazını iki eliyle sıktığı, eşi Aysel K.'nın da sol kulağına yumruk atarak yaraladığı iddia edilen hakim hakkında "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, Başakşehir'deki adliye lojmanlarında meydana geldi. Çekişmeli boşanma sürecinde olan çiftlerden Aysel K., eşinin kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine çıkan tartışmada Aile Mahkemesi Hakimi eşi Fatih K. tarafından darp edildi. Soruşturma dosyasında yer alan anne ve kızının ifadeleri, lojmanda yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, anne Aysel K. ve kızı L.K.'nın ifadelerine göre, eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadının başlattığı tartışmada öfkelenen hakim Fatih K., o tarihte 18 yaşından büyük olan kızı L.K.'nın üzerine yürüyerek boğazını iki eliyle sıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren genç kız çırpınırken eli masadaki cam bardağa çarptı ve kırılan cam nedeniyle sağ eli kanlar içinde kaldı. Anne Aysel K.'nın "Öldüreceksin!" diye bağırıp eşinin kıyafetlerini yırtarak kızını altından güçlükle aldığı aktarıldı.

KULAĞINA YUMRUK ATTI

Olayların devamında eşi Aysel K.'nın sol kulağına yumruk atarak yaralayan hakim Fatih K. hakkında tutanak tutuldu. Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan adli raporda kadının kulağında yaralanma tespit edilirken, adli kayıtlara olay "Bir başka kişi tarafından darp veya çarpma" koduyla geçti. Adli Tıp Kurumu da darp eylemini doğruladı.

"RUHSATLI TABANCASINA EL KONULSUN"

Can güvenliği bulunmadığını belirten mağdur kadının, Başsavcılığa verdiği dilekçede hakim eşinin üzerine kayıtlı ruhsatlı tabancaya el konulmasını talep ettiği ve eşinin Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümündeki tedavisini yarım bıraktığını beyan ettiği öğrenildi. Hakkındaki iddiaları reddeden sanık Hakim Fatih K. ise ifadesinde suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürdü. İddiaların devam eden çekişmeli boşanma davasına delil oluşturmak amacıyla kurgulandığını savunan hakim, kızının o dönem depresyon tedavisi gördüğünü ve odasındaki eşyaları kırıp dökerken elini kestiğini iddia ederek beraatini talep etti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe ve delil bulunduğuna kanaat getirdi. Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca kişisel suç kapsamında değerlendirilen dosya, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Fatih K. hakkında kızına yönelik eylemi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak genç kızın ifadeleri, annesinin gördüğü şiddetin en somut tanık delili kabul edilerek hakimin Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının önü açıldı.