Başkan Erdoğan’dan 5 ayda 4 kritik zirve! Görüntüler paylaşıldı: Baskette şu an hamdolsun öndeyim
Başkan Erdoğan’ın 5 ay içerisinde katıldığı 4 önemli zirvedeki yoğun temasları özel bir esere dönüştü. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 23 dakikalık belgeselde, Erdoğan’ın zirveler kapsamındaki kürsü konuşmaları, ikili temasları, samimi sohbetleri ve uçak görüntüleri gibi birçok dikkat çekici detaya yer verildi. NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin Mehter Marşı eşliğinde karşılandığı anlar da özel yapımda ön plana çıktı.
Başkan Erdoğan'ın 5 ay içinde 4 önemli zirveye katılarak yaptığı yoğun diploması trafiği belgesel oldu. BM, NATO, TDT ve COP31 zirvelerinde, Erdoğan'ın lider diplomasisini konu alan belgeselde ilk kez yayımlanan özel içerikler de yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ay içerisinde katıldığı 4 önemli zirvedeki yoğun temasları özel bir esere dönüştü. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 23 dakikalık belgeselde, Erdoğan'ın zirveler kapsamındaki kürsü konuşmaları, ikili temasları, samimi sohbetleri ve uçak görüntüleri gibi birçok dikkat çekici detaya yer verildi. NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin Mehter Marşı eşliğinde karşılandığı anlar da özel yapımda ön plana çıktı.
'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'
Görüntülerde Erdoğan'ın BM Zirvesi kapsamındaki yoğun diplomasi trafiğine de özel bölüm ayrıldı. Belgeselin bu bölümünde Başkan Erdoğan'ın, "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" ifadelerine yer verildi.
Başkan Erdoğan'ın ABD yolculuğu esnasında uçaktaki yeni görüntüleri de belgeselde öne çıkan dikkat çekici detaylar arasında yer aldı. Erdoğan'ın İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Türkevi'ndeki bir sohbetinden görüntülere de yer verildi. Erdoğan'ın bu sohbette "Baskette şu an hamdolsun öndeyim" ifadelerini kullandığı görüldü.
Belgeselde Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Gazze mesajlarına, ABD'deki ikili temaslarına ve Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yoğun süreçteki toplantılarına da geniş bölüm ayrıldı.