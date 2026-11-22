COP31’de Türkiye’nin elektrifikasyon hedefine Avrupa Birliği karşı çıktı. Suudi Arabistan, Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Umman başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye’ye destek gelmeye başlayınca AB heyeti toplantıyı apar topar terk etti.

COP31, CMP21 ve CMA8'in kapanış oturumu Anadolu Genel Kurul Salonu'nda uzlaşmazlıkla sonuçlandı. COP31 Başkanlığı'nın 1,5 derece kararlılığını, Türkiye'nin 35'e 35 elektrifikasyon hedefini, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri ile uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması yönündeki kararlılığının yer aldığı Örtü Kararı, AB'nin 'fosil' ifadesinin metinde geçmemesini bahane ederek elektrifikasyona karşı çıkması yüzünden onaylanmadı. COP31'DE TÜRKİYE'YE DESTEK GELİNCE AB HEYETİ TOPLANTIYI TERK ETTİ! AB temsilcisi, gündem sırası Örtü Kararı'na gelmeden AB'nin Antalya Mutabakatı'na karşı çıktığını beyan etti. AB delegesinin tavrı üzerine COP31 Bakanı Kurum, metinde yapılan son revizyonlara dikkat çekmek için söz aldı. Bu sırada söz sırası gelen Gana'nın tepkisi üzerine salonda gerginlik yaşandı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell kürsüye yaklaşıp Bakan Kurum'un sözünü kesmek isteyince Kurum, 'oldubitti'ye müsaade etmeyerek, "Simon, yerine geçer misin? Söz vereceğim. Simon, yerine geç." ifadesini kullandı. BM'nin tüm tarafların ortak karar alırken oy birliği kuralı doğrultusunda, AB'nin tutumu birçok ülkenin uzlaşısına rağmen Antalya Mutabakatı'nın kabul görmemesine neden oldu. Suudi Arabistan, Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Umman başta olmak üzere birçok ülke elektrifikasyon hedefine ikna olurken AB'nin 'teknik' detay takıntısı tepki çekti. Genel Kurul'da Türkiye'ye destek konuşmaları yapılmaya başlanınca AB heyeti salonu terk etti. Türkiye, dünyanın geleceği için inisiyatif olarak COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında 1 yıldır ortaya koyduğu 10 maddelik eylem gündemi ve 2035'e ilişkin 6 küresel hedefi ile ülkelere 'uygulamaya' geçme yol haritası sundu. Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon çağrısıyla artık dünyanın 'Uygulama COP'u hayata geçmesi için hazırladığı Antalya Mutabakatı, AB'nin teknik düzeyde kalan ısrarları sonucu geçmedi. AB temsilcisi, gündem sırası Örtü Kararı'na gelmeden AB'nin Antalya Mutabakatı'na karşı çıktığını beyan etti. AB delegesinin tavrı üzerine COP31 Bakanı Kurum, metinde yapılan son revizyonlara dikkat çekmek için söz aldı. Bu sırada söz sırası gelen Gana'nın tepkisi üzerine salonda gerginlik yaşandı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell kürsüye yaklaşıp Bakan Kurum'un sözünü kesmek isteyince Kurum, 'oldubitti'ye müsaade etmeyerek, "Simon, yerine geçer misin? Söz vereceğim. Simon, yerine geç." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin elektrifikasyon hedeflerine çok sayıda ülkeden destek geldi. (Fotoğraf: AA) BAKAN KURUM SON ANA KADAR UZLAŞMA ARADI Dünyanın geleceği için umudunu son ana kadar koruyan Türkiye'nin sesi olan COP31 Başkanı Kurum, "Sizlerle görüşmeler yaptık. Sizlerle istişareler yaptık ve istedik ki bu salondan bir karar çıksın. Bunun mücadelesi için uygulamanın ilerletilmesi için. Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefini pusula tutarak, uygulamada ilerlemeyi esas alarak, elektrifikasyonda 2035'e 35 hedefini ortaya koyarak, uyum finansmanının 3 katına çıkarılması noktasındaki irademizi ortaya koyarak, emisyon azaltımı noktasında metan emisyonlarının azaltılması bakışını güçlü bir şekilde ortaya koyarak, yine temiz teknolojilerle karbon yakalama uygulamalarını ortaya koyarak aldığımız tüm kararlarda aldığımız tüm kararlarda hep birlikte çalıştık. Saatlerce, günlerce burada konuşmalar yaptık, müzakereler yaptık. Herkesi sabırla dinledik. İstedik ki bu salondan bir karar çıksın. İstedik ki burada hep birlikte bizi bu salon dışında bekleyen insanlığa güzel bir mesaj verelim. O kararlılığı hep birlikte yansıtalım istedik. 196 ülkenin bir araya gelip uzlaşması adına da hem sevgili dostum Chris hem de ben ekiplerimizle geceler boyu o müzakereleri sizlerle birlikte sürdürdük. Ve istiyoruz ki burada tüm dünyaya güzel mesajlar verelim." diye konuştu. KATILIMCILARDAN EN ÇOK ÖVGÜ ALAN COP Katılımcıların organizasyon açısından en iyi COP, toplantılar ve uzlaşma süreçleri için örnek gösterdiği COP31, ilk kez yapılan Divan Toplantısı ile de dünya gündemine oturdu. 100'den fazla ülkenin bakanlarını müzakere görüşmelerinden önce bir araya getiren Kurum, Türk diplomasisinin tüm kanallarını dünyanın geleceği için seferber etti. COP31 Başkanlığı'nın 1,5 derece kararlılığını, Türkiye'nin 35'e 35 elektrifikasyon hedefini, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri ile uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması yönündeki kararlılığının yer aldığı Örtü Kararı, AB'nin elektrifikasyona karşı çıkması yüzünden onaylanmadı. Yine finansman ile projeyi aynı mekanizmada toplayan İklim Uygulama Köprüsü, dirençli şehirler için SURFF mekanizması, okyanus ve buzulların geleceğini şekillendirecek kararların yer aldığı Antalya Mutabakatı, çok sayıda ülkenin onayına rağmen AB uzlaşmaya yanaşmadı.