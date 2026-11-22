Fezlekede Sarıgül'e yönelik beş ayrı suçlamaya yer verildi. (ahaber.com.tr)

80 MİLYON EURO YATIRIM SÖZLEŞMESİ Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu, yurt dışında kurulan şirketler grubunun North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmeler akdettiği aktarıldı.

100 MİLYON AVROLUK HAVALEYE BLOKE

Ayrıca Sarıgül ve bir bankanın şube müdürü T. D'nin yer aldığı online toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği, Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına 32 milyon avro ekspertiz değerli yalı satışı karşılığı yurt dışından gönderilen 100 milyon avroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği aktarıldı.

1,5 MİLYON AVROLUK TEKNENİN BEDELİ ÖDENMEDİ

Blokenin çözülmesi için de İngiliz siciline kayıtlı teknenin 1,5 milyon avro karşılığı devredilmesine rağmen bedelin ödenmediği ve blokenin kalkmadığı belirtildi.