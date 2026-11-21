Erdoğan, gönüllülük alanında dünyadaki örneklerle uyumlu bir mevzuat altyapısının oluşturulması için ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kuruluşların siber saldırılara karşı daha korunaklı hale gelmesi ve idari-mali sürdürülebilirliklerini güçlendirmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Erdoğan, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine ilgisinin artırılması gerektiğini söyledi.

TGTV olarak üye kuruluşların gelişimine yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydeden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının yapay zekâ ve teknolojiden daha etkin yararlanmasının önemine işaret etti.

Erdoğan, fuarla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, kuruluşların idari ve mali kapasitelerini geliştirmeyi ve gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

TGTV bünyesinde yürütülen çalışmaların İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarına da yayılmasını istediklerini kaydeden Erdoğan, fuarın hem yerli hem de yabancı kuruluşların ilişkilerini güçlendireceğini, hem de kuruluşların kapasitelerini artıracak bir vizyon ortaya koyacağını söyledi.

Türkiye'nin sivil toplum alanındaki tecrübesini diğer İslam ülkeleriyle paylaşmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'den İslam dünyasında bir ağabeylik ve liderlik beklentisi bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara katılmaya davet etti.

İslam coğrafyasındaki insani krizlere de değinen Erdoğan, Gazze'deki gelişmelerden Sudan'daki iç savaşa kadar pek çok bölgede temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

(Foto: İHA)

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Toplantıda Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, Batı ülkelerinin farklı krizlere yaklaşımında çifte standart bulunduğunu savundu.

Erdoğan, "İslam dünyasının kendi konusu olarak görmek lazım. Batı'nın nerede ne yaptığı belli değil çünkü her yerde çifte standart uyguladığını görüyoruz. Mazlumun kimin mazlumu olduğuna bakıyor, rengine bakıyor. Ukraynalı olunca, sarışın olunca sahip çıkıyor, bayrağını bütün kurumlarının üstünde dalgalandırıyor. Ama Müslüman olunca, teni biraz koyu renk olunca umursamıyor" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin bazı bölgelerde yaşanan zulümlere destek verdiğini öne süren Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı acıların da gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Mazlumlara din, ırk ve renk ayrımı yapılmaksızın yardım edilmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Biz bu kadar duyarsız mı kalacağız?" diye sordu.

Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm bulunması için İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak hareket etmesinin önem taşıdığını belirtti.