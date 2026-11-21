Bilal Erdoğan'dan Arakanlı Müslümanlar için ortak çözüm çağrısı: Batı'nın çifte standardına tepki gösterdi
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani drama dikkat çekerek İslam ülkelerine ortak çözüm üretme çağrısı yaptı. Batı ülkelerinin krizlere yaklaşımında çifte standart uyguladığını savunan Erdoğan, 5. Uluslararası STK Fuarı'nın sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı güçlendirmesini hedeflediklerini söyledi.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek İslam ülkelerine ortak çözüm üretme çağrısında bulundu. Batı ülkelerinin insani krizler karşısında çifte standart uyguladığını savunan Erdoğan, "Mazlumun kimin mazlumu olduğuna bakıyor, rengine bakıyor" ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, 25-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası STK Fuarı öncesinde TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantıya İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın da katıldı.
Erdoğan, fuarla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, kuruluşların idari ve mali kapasitelerini geliştirmeyi ve gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARINA KATILIMI ARTIRILACAK
TGTV olarak üye kuruluşların gelişimine yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydeden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının yapay zekâ ve teknolojiden daha etkin yararlanmasının önemine işaret etti.
Kuruluşların siber saldırılara karşı daha korunaklı hale gelmesi ve idari-mali sürdürülebilirliklerini güçlendirmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Erdoğan, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine ilgisinin artırılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, gönüllülük alanında dünyadaki örneklerle uyumlu bir mevzuat altyapısının oluşturulması için ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
FUARDA "SİVİL TOPLUM 5.0" VİZYONU
Fuar kapsamında düzenlenecek paralel oturumlarda "Sivil Toplum 5.0" yaklaşımının ele alınacağını belirten Erdoğan, bu anlayışın teknolojiyi ve çağın imkanlarını etkin kullanan sivil toplum kuruluşlarını hedeflediğini dile getirdi.
TGTV bünyesinde yürütülen çalışmaların İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarına da yayılmasını istediklerini kaydeden Erdoğan, fuarın hem yerli hem de yabancı kuruluşların ilişkilerini güçlendireceğini, hem de kuruluşların kapasitelerini artıracak bir vizyon ortaya koyacağını söyledi.
"İSLAM DÜNYASINDA SİVİL TOPLUM BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"
İslam coğrafyasındaki insani krizlere de değinen Erdoğan, Gazze'deki gelişmelerden Sudan'daki iç savaşa kadar pek çok bölgede temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.
İnsani yardım kuruluşları arasında dayanışma ve eş güdümün artırılmasını önemsediklerini vurgulayan Erdoğan, "İslam dünyasında bir sivil toplum bilincinin yerleşmesini istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin sivil toplum alanındaki tecrübesini diğer İslam ülkeleriyle paylaşmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'den İslam dünyasında bir ağabeylik ve liderlik beklentisi bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara katılmaya davet etti.
ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI
Toplantıda Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, Batı ülkelerinin farklı krizlere yaklaşımında çifte standart bulunduğunu savundu.
Erdoğan, "İslam dünyasının kendi konusu olarak görmek lazım. Batı'nın nerede ne yaptığı belli değil çünkü her yerde çifte standart uyguladığını görüyoruz. Mazlumun kimin mazlumu olduğuna bakıyor, rengine bakıyor. Ukraynalı olunca, sarışın olunca sahip çıkıyor, bayrağını bütün kurumlarının üstünde dalgalandırıyor. Ama Müslüman olunca, teni biraz koyu renk olunca umursamıyor" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin bazı bölgelerde yaşanan zulümlere destek verdiğini öne süren Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı acıların da gündemde tutulması gerektiğini söyledi.
Mazlumlara din, ırk ve renk ayrımı yapılmaksızın yardım edilmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Biz bu kadar duyarsız mı kalacağız?" diye sordu.
Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm bulunması için İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak hareket etmesinin önem taşıdığını belirtti.