Güngören'de bilgisayar mağazasına 4 dakikada 4 milyon liralık soygun: 5 şüpheli gözaltında
İstanbul Güngören'de maskeli 4 şüpheli, kepengini keserek girdikleri bilgisayar mağazasından yaklaşık 4 milyon lira değerinde elektronik ürün çaldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Esenyurt'taki depoya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, çalıntı ürünler ele geçirildi.
İstanbul Güngören'de bir bilgisayar mağazasına giren maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 4 dakika içinde 4 milyon lira değerinde elektronik ürün çalarak kayıplara karıştı. Kepengi kesip alarmı yerinden söken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Avcılar'da takibe aldıkları kişilerin izini Esenyurt'taki bir depoya kadar sürdü. Depoya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken çalıntı ürünler de ele geçirildi.
Olay, dün saat 03.45 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz kapalı kasa minibüsle bilgisayar mağazasının önüne gelen maskeli 4 şüpheli, iş yerinin kepengini keserek alt kısmında boşluk oluşturdu. Ardından mağazanın kapısını kırarak içeri giren şüpheliler, yaklaşık 4 dakika içinde çok sayıda elektronik ürünü araca yükledi.
Alarmın çalması üzerine şüphelilerden biri alarm sistemini yerinden söktü. Hırsızlar, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ürünleri alarak geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.
POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALDI
İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yeşilkent Mahallesi'nde görev yapan yunus polisleri, yanlarında elektronik ürünler bulunan 2 kişiden şüphelendi. Ürünlerin ne olduğunu soran ekipler, bu kişilerin eşyaların arızalı olduğunu ve tamire götürdüklerini söylemesi üzerine şüphelileri takibe aldı.
Takip sonucunda çalıntı ürünlerin Esenyurt'taki bir depoya götürüldüğü belirlendi. Depoya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Mağazadan çalınan elektronik ürünler de ele geçirildi.
SOYGUN ANLARI KAMERADA
Güngören'deki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzlerini maske ve kapüşonla gizleyen 4 şüphelinin beyaz kapalı kasa minibüsle mağazanın önüne geldiği görüldü.
Kepengi keserek dikdörtgen şeklinde bir boşluk oluşturan şüpheliler, kestikleri parçayı çıkardıktan sonra iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Alarmın devreye girmesi üzerine şüphelilerden biri alarmı yerinden sökerken diğerleri elektronik ürünleri minibüse taşıdı. Şüpheliler, kısa sürede mağazadan ayrıldı.