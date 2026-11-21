Mağazadan çalınan ürünlerin envanteri de ortaya çıktı. Şüphelilerin 86 ekran kartı, 50 anakart ve 28 dizüstü bilgisayarın yanı sıra 10 ila 15 toplama bilgisayar kasası ile şirkete ait 2 cep telefonunu çaldıkları öğrenildi. Ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.

(Foto: DHA)

ÖNCE BAŞKA BİR MAĞAZANIN KAPISINI ZORLADILAR

İş yeri yetkilisinin verdiği bilgiye göre şüpheliler, soygundan yaklaşık 10 dakika önce başka bir bilgisayar mağazasının kapısını zorladı. İçeriden bir kişinin seslenmesi üzerine kaçan şüphelilerin, ardından hırsızlığın yaşandığı mağazaya yöneldiği belirtildi.

Şüphelilerin soygunun ardından başka bir iş yerine daha girdikleri öne sürüldü. Böylece toplam 3 iş yerine gittikleri, bunlardan 2'sine girdikleri iddia edildi.