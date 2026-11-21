İçişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ruhsat süresi dolmuş 1 tabanca, 1 çelik yelek ve 7,65 milimetre çapında 45 fişek ele geçirildi. Kopenhag doğumlu Okutan'ın ikametindeki kasada da silah bulunduğu belirtildi.

Cehennem Melekleri organize suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın 15,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından aynı dosyada yeni bir gelişme kaydedildi. Europol'ün En Çok Arananlar Listesi'nde yer alan ve uzun süredir uluslararası yakalama kararıyla aranan 37 yaşındaki Hasan Okutan, MİT ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Öte yandan Köln Savcılığının da Okutan'ı, 2024 yılında Köln-Kalk'ta bir spor salonunun önünde elektrikli scooter ile gelen saldırganın silahlı saldırısı sonucu öldürülen Davide K. cinayetiyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle incelediği ifade edildi.

Soruşturma dosyalarında Okutan'ın adı, farklı ülkelerde işlenen ağır suçlarla da anılıyor. Danimarka makamlarının Okutan'ı, 2019 yılında Kopenhag yakınlarında çok sayıda kurşunla işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aradığı bildirildi.

Hem Türkiye hem de Danimarka vatandaşlığı bulunan Hasan Okutan, İstanbul'da mahkemeye çıkarıldı. Hakkında suç örgütü kurmak ve yasa dışı silah bulundurmak suçlamaları yöneltilen şüphelinin, mahkemede suçlamaları reddederek serbest bırakılmayı talep ettiği ancak kasım ayının ortasında tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.

NECATİ ARABACI İLE YAKIN İLİŞKİ Soruşturma kapsamında, eski Hells Angels yöneticisi Necati Arabacı ile Okutan arasında geçmişte sosyal medyada paylaşılan lüks araç ve kıyafetlerin yer aldığı görüntülere de dikkat çekildi. Arabacı'nın da yaklaşık bir ay önce Türkiye'de suç örgütü liderliğinden 15 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA, İADE BEKLENMİYOR

Operasyonda Okutan'ın yanı sıra suç ağına mensup olduğu öne sürülen iki şüpheli daha gözaltına alındı. Alman soruşturma çevreleri, yakalamanın kendi girişimleriyle gerçekleşmediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği Türk vatandaşlarının başka ülkelere iade edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle Okutan'ın Almanya veya Danimarka'ya iade edilmesinin beklenmediği ifade edildi.