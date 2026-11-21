İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu

Bazı vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara çekerken, bazıları ise üzerlerini örtülerle kapatarak doluya karşı önlem aldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CADDELER SUYLA DOLDU

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi ile İstiklal Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa trafikte yakalanan sürücüler yollarına dikkatli şekilde devam etti.

-A Haber muhabiri Meral Dağlılar, İstanbul'daki son durumu ve meteorolojik gelişmeleri aktardı.

GÜNGÖREN'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE TRAFİK

İstanbul'da etkili olan yağışlı havaya ilişkin Güngören'den son durumu paylaşan A Haber muhabiri Meral Dağlılar, yağışın yaklaşık 10-15 dakika önce başladığını ve zaman zaman şiddetini artırdığını belirtti. Bulunduğu noktadaki gözlemlerini aktaran Dağlılar, "Evet, İstanbul artık yağmurun etkisine an itibarıyla girdiğini söyleyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşımla birlikte Güngören'deyiz ve Güngören'de de yağmur nasibini aldı diyebiliriz. Yaklaşık 10 dakika önce başladı, zaman zaman da şiddetini artırıyor. Yağmurun yanında bir de gök gürültüsü de elbette ki var şu anda diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Güneşli geçen günün ardından akşam saatlerinde şimşek çakmaları ve gök gürültüsünün etkisini artırdığını, yağmura rağmen hava sıcaklığının yaklaşık 14 derece ölçüldüğünü kaydeden Dağlılar, bulundukları ara sokaklarda trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiğini ancak İstanbul genelinde trafiğin açık olduğunu bildirdi.

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA DOLU YAĞIŞI, TÜNELDE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağışın dolu şeklinde görüldüğünü belirten Dağlılar, Silivri'nin Akören Mahallesi ile Çatalca'da dolunun etkili olduğunu, Beylikdüzü'nde ise sağanağın devam ettiğini aktardı.



Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki duruma ilişkin de bilgi veren Dağlılar, "Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çatalca mevkisinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili olmuştu. Bu nedenle otoyol üzerindeki Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar mahsur kaldı. Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü ve araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı." dedi.

YAĞIŞ GECE YARISINA KADAR SÜRECEK, PAZAR GÜNÜ GÜNEŞLİ GEÇECEK

Saat 19.00 itibarıyla başlayan yağışın 20.00, 21.00 ve 22.00 saatlerine kadar, yaklaşık 3 saat boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade eden Dağlılar, cumartesi akşamı dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Hafta sonunun ikinci gününe ilişkin hava tahminini de paylaşan Dağlılar, "Pazar günü içinse hava tahmini kendisini artık güneşli bir havaya bırakıyor. Sadece yarın sabah, öğle saatlerinde 11.00 ile 12.00 arasında bir yağmur olması durumu var ancak onun da bugünkü kadar etkili olacağı tahmin edilmiyor." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN YURT GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji ve AKOM'un birçok il için uyarılarda bulunduğunu ancak İstanbul için ek bir kod ya da uyarı bulunmadığını belirten Dağlılar, Orta Akdeniz üzerinden ulaşan basınç sistemiyle birlikte Balkanlar'dan giriş yapan serin ve yağışlı havanın kentte ani hava değişimine yol açtığını söyledi.

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağını, Osmaniye ve Kahramanmaraş dâhil yurdun çeşitli bölgelerinde sağanağın kuvvetli olacağını kaydeden Dağlılar, "Yağışların özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay kıyıları ve beraberinde de Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde, ayrıca İç Anadolu'ya baktığımızda Ankara, Eskişehir ve Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor." dedi.



PAZARTESİ GÜNÜNE VE OKUL DÖNÜŞÜ TRAFİĞİNE DİKKAT

Önümüzdeki haftanın hava tahminlerine de değinen Dağlılar, bir haftalık tatilin ardından okullara dönüş günü olan pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini ancak yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Tatil dönüşü trafiğine dikkat çeken Dağlılar, vatandaşların mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önemini vurguladı.