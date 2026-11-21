Fon soruşturmasında 108 kişi için kritik karar! Mal varlığına yakın takip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü "fon soruşturması"nda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 108 kişinin mal varlığı mercek altına alınırken, bu kişilerin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde ilgili kurumların başsavcılığa bildirimde bulunması istendi.