Fon soruşturmasında 108 kişi için kritik karar! Mal varlığına yakın takip
Giriş Tarihi:
|
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü "fon soruşturması"nda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 108 kişinin mal varlığı mercek altına alınırken, bu kişilerin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde ilgili kurumların başsavcılığa bildirimde bulunması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda, 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde başsavcılığa bildirilmesi talebinde bulunuldu.