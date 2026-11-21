Fidan'dan Erdoğan-Trump mesajı: Pek çok sorun çözüme kavuştu (Foto: AA)

ABD VE İSRAİL'DEKİ GELİŞMELER İLE HÜRMÜZ BOĞAZI MÜZAKERELERİ

Orta Doğu'daki sürece dair son durumu paylaşan Bakan Fidan, "Hürmüz'le ilgili devam eden süreç tabii ki var ama nasıl gidiyor diye soracak olursanız belli bir tıkanıklık içerisinde diyebilirim, izleyebiliriz. Taraflar arasında gidip gelen mesajlar var, belli talepler var. Bugün yine arabuluculuk yapan arkadaşlardan biriyle, Katar Başbakanımız ile konuştuk buraya gelmeden önce. Çabalar devam ediyor, inşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması için önemli değil, aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDAKİ LİDERLER DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında liderler diplomasisine örnek olabilecek çok ciddi bir ilişki bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda kamuoyunun gündemine gelen ya da gelmeyen pek çok konunun yönetilip çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesinin Terörsüz Bölge Projesi açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Fidan, "Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi, bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede, merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirilmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar açısından inanılmaz derecede olumluydu" dedi.

Irak'ta yeni Başbakan Ali Zeydi'nin politikalarına destek verdiklerini belirten Fidan, Başkan Erdoğan'ın da Zeydi'yi kabul ederek Irak'ın milli bütünlüğü, güvenliği, istikrarı, gelişmesi ve insan haklarına verilen önemi birkaç kez açıkça dile getirdiğini kaydetti. Irak konusunda Trump ile yakın bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Fidan, Kafkasya'daki konuların, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının ve Afrika Boynuzu'ndaki olayların da önemli başlıklar arasında yer aldığını söyledi.