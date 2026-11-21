Bakan Fidan'dan liderler diplomasisi vurgusu: Erdoğan-Trump ilişkisi örnek olabilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Türkiye-ABD ilişkilerinde öne çıkan CAATSA yaptırımları, F-35 ve S-400 başlıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki liderler diplomasisine dikkat çeken Fidan, ABD idaresinin yetkisine dayanan bazı gecikmelerin ortadan kalktığını, yasalaşmış alanlardaki engellerin aşılması için de çalışmaların sürdüğünü belirterek bu konunun aşılacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD VE İSRAİL'DEKİ GELİŞMELER İLE HÜRMÜZ BOĞAZI MÜZAKERELERİ
Orta Doğu'daki sürece dair son durumu paylaşan Bakan Fidan, "Hürmüz'le ilgili devam eden süreç tabii ki var ama nasıl gidiyor diye soracak olursanız belli bir tıkanıklık içerisinde diyebilirim, izleyebiliriz. Taraflar arasında gidip gelen mesajlar var, belli talepler var. Bugün yine arabuluculuk yapan arkadaşlardan biriyle, Katar Başbakanımız ile konuştuk buraya gelmeden önce. Çabalar devam ediyor, inşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması için önemli değil, aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDAKİ LİDERLER DİPLOMASİSİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında liderler diplomasisine örnek olabilecek çok ciddi bir ilişki bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda kamuoyunun gündemine gelen ya da gelmeyen pek çok konunun yönetilip çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.
ABD'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesinin Terörsüz Bölge Projesi açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Fidan, "Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi, bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede, merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirilmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar açısından inanılmaz derecede olumluydu" dedi.
Irak'ta yeni Başbakan Ali Zeydi'nin politikalarına destek verdiklerini belirten Fidan, Başkan Erdoğan'ın da Zeydi'yi kabul ederek Irak'ın milli bütünlüğü, güvenliği, istikrarı, gelişmesi ve insan haklarına verilen önemi birkaç kez açıkça dile getirdiğini kaydetti. Irak konusunda Trump ile yakın bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Fidan, Kafkasya'daki konuların, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının ve Afrika Boynuzu'ndaki olayların da önemli başlıklar arasında yer aldığını söyledi.
SAVUNMA SANAYİİ
İkili ticaret hacminin ilerletilmesi ve savunma sanayiindeki engellerin kaldırılması konusunda ABD yönetiminin yetkisi dahilindeki geciktirmelerin artık ortadan kalktığını gördüklerini belirten Fidan, bazı mühimmat alımlarında uzun zamandır verilmeyen izinlerin çözüme kavuştuğunu ifade etti. Buna karşın yasalaştırılmış konularda ABD yönetiminin yetkisinin bulunmadığını ve hareket alanının çok sınırlı olduğunu dile getirdi.
Trump'tan konuyu çözme talimatı alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptıkları görüşmelere değinen Fidan, "Hatta biz Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile oturup konuştuğumuz zaman bu konuyu, çünkü talimat aldı Sayın Trump'tan 'bu konuyu çöz' diye, bana her seferinde şunu derdi: 'Ya ben tabii Senato'dan geldim, yani kanun yapım tarafından. Buraya gelince gördüm, biz aslında öyle kanunlar çıkartırken dil kullanıyoruz ki yönetime manevra yapacak alan bırakmıyoruz. Buraya geleceğimi bilseydim orada kanun çıkartırken farklı bir dil kullanırdım' diye de zaman zaman latife de yapıldığı oluyor" ifadelerini kullandı.
Kanuna dayalı konuların uygulama maddeleri bulunduğunu ve bu konulardaki engelleri aşmaya devam ettiklerini belirten Fidan, siyasi iradenin 1,5 yıldır ortaya konduğunu vurguladı. Bu durumun sürdürülemez olduğunu dile getiren Fidan, "Aslında siyasi irade kondu, 1,5 yıldır kondu. Yani Sayın Trump, Sayın Erdoğan bir araya geldiklerinde bu konu bitmeli, kapanmalı, çıkmalı gündemimizden. Çünkü kimse bir anlam veremiyor. Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil" dedi.
CAATSA VE İSRAİL İLE YUNAN LOBİSİ VURGUSU
Türkiye'yi Amerikan savunma iş birliğinden çıkarıp bölgede kendisine çıkar sağlamak isteyen ağların ABD'deki çalışmalarının bu tabloyu ortaya çıkardığını belirten Fidan, "Yoksa Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var. Amerika bunun hangisine CAATSA koydu?" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bölgede ortaya koyduğu duruş, irade, prensip, ilke ve savunduğu değerlerin, bölgedeki belli başlı güçlerin, ağırlıklı olarak da İsrail'in hoşuna gitmediğini belirten Fidan, ABD nezdinde çok büyük lobi faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti. Sürecin lobi savaşlarına dönüştüğünü ifade eden Fidan, Amerikan siyasetinde İsrail lobisi ile Yunan lobisinin devreye girerek yerel siyasete etki ettiğini söyledi.
Tüm bu lobi baskılarına rağmen ABD yönetimi nezdinde bu konuda bir irade bulunduğunu vurgulayan Fidan, "Burada da yine şeyi göreceğiz; yani 'Amerika önce mi, İsrail önce mi' diyenlerin bir kavgası var. Ama dediğim gibi yani yönetim nezdinde bu konuda bir irade var. İnşallah aşacağız bu konuyu. Bu konuda hani biraz sistemik ve disiplinli gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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