Tören kapsamında açılışı yapılan Polisevi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetinin merkezinde insanımız var. Yaptığımız her yatırımın karşılığını vatandaşımızın günlük hayatında görmek istiyoruz. Köyünden ilçeye gelen bir büyüğümüz işini daha kolay hallediyorsa, bir üreticimiz malını pazara daha rahat ulaştırıyorsa, yardım için devletin kapısını çalan bir vatandaşımız derdine vaktinde çare buluyorsa, o hizmet gayesine ulaşmıştır. Bu anlayışla İçişleri Bakanlığı olarak Tunceli'de on yatırımı tamamladık. Bu yatırımların tutarı yaklaşık 850 milyon liraya ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve Nazımiye İlçe Emniyet Amirliğimizin yeni hizmet binalarının yapımını bitirdik. Geçici kabul işlemlerinin ardından her iki binayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tunceli Polisevimiz hizmet vermeye başladı. İl merkezinde 156, Nazımiye ve Ovacık'ta 16'şar, Hozat'ta 20 olmak üzere toplam 208 polis lojmanını hizmete aldık. Pülümür'de de vardiya yatakhanesini jandarma personelimizin kullanımına sunduk. Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliğimizin lojmanlı hizmet binası ile Ovacık Hükümet Konağımızın yapımı devam ediyor. Geyiksuyu Güvenlik Yolu projesinde ise Karşılar ve Geyiksuyu jandarma karakolları arasındaki çalışmaları tamamladık. Bu projelerle birlikte Bakanlığımızın Tunceli'deki toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı geçmektedir" dedi.

"BİR ZAMANLAR TERÖR SEBEBİYLE ZİYARET EDİLEMEYEN YERLERE ŞİMDİ AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GİDİYOR"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülke terörden arındıkça huzurun güçlendiğini belirten Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor, turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor. Bunun Tunceli'deki karşılığını hep birlikte görüyoruz. Bir zamanlar terör sebebiyle ziyaret edilemeyen yerlere şimdi aileler çocuklarıyla birlikte gidiyor. İnsanımız Munzur'un gözelerini görüyor, Ovacık'ta konaklıyor, çarşımızda alışveriş yapıyor. Şehrimize gelen her misafir, Tunceli'nin güzelliklerini tanıdığı gibi esnafımızın ve üreticimizin emeğine de katkı sağlıyor.Geçen yıl Tunceli'mize yaklaşık 2 milyon araç girişi oldu. Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydettik. Yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12,5 artış demek" diye konuştu.