Türkiye ve Macaristan özel kuvvetlerinden ortak eğitim
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Macaristan arasında Özel Kuvvet Eğitimi gerçekleştirildiğini duyurdu. 12 personelin katıldığı eğitimde atış, muharebe taktikleri, askerî serbest paraşüt, keskin nişancı ve meskun mahalde muharebe gibi birçok alanda çalışmalar yapıldı.
Millî Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üçlü iş birliği, ortak eğitim! Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 12 personelin katılımıyla Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında; atış ve muharebe taktik simülasyonları, askeri serbest paraşüt, keskin nişancı, tahrip, meskun mahalde muharebe, yakın muharebe, mağara ve sığınak eğitimleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.