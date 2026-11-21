Türkiye ve Macaristan özel kuvvetlerinden ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Macaristan arasında Özel Kuvvet Eğitimi gerçekleştirildiğini duyurdu. 12 personelin katıldığı eğitimde atış, muharebe taktikleri, askerî serbest paraşüt, keskin nişancı ve meskun mahalde muharebe gibi birçok alanda çalışmalar yapıldı.