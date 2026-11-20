İBB’nin 2027 bütçesine AK Parti’den 6 başlıkta sert eleştiri! 16 milyonluk deprem kentinde 800 konut hedefi
İBB Meclisi’nde 2027 yılı yatırım ve hizmet bütçesi görüşmelerinde konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, bütçeyi altı temel başlık üzerinden eleştirdi. 16 milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul’da 2027 yılı için yalnızca 800 konutluk kentsel dönüşüm hedefi belirlenmesine dikkat çeken Gökkuş, yatırım harcamalarının 2018’de her 100 liranın 56 lirasından 2025’te 21 liraya gerilediğini söyledi. Gökkuş, 2019–2027 dönemine ilişkin 4 trilyon 250 milyar liralık toplam kaynak hesabını da gündeme getirerek “Trilyonları anlatıyorsunuz; şimdi İstanbullunun hayatında neyi değiştirdiğinizin hesabını verin” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı yatırım ve hizmet bütçesi görüşüldü. AK Parti Grubu adına kürsüye çıkan İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB yönetiminin bütçe tercihlerini ve yaklaşık sekiz yıllık hizmet dönemini değerlendirdi.
Bütçenin bir yönetimin önceliklerini ortaya koyduğunu belirten Gökkuş, "Siyasetçinin niyeti bütçesinden, becerisi de faaliyet raporlarından anlaşılır" ifadelerini kullandı.
Gökkuş, konuşmasında İBB yönetimine altı temel soru yöneltti: Yatırıma harcanan para neden azalıyor? Kentsel dönüşüme, ulaşıma, çevreye ve sosyal yardımlara ne kadar kaynak ayrılıyor? Yaklaşık sekiz yıllık dönemde kullanılan kaynaklarla İstanbul'a hangi yatırımlar yapılabilirdi?
YATIRIMA HARCANAN PARA NEDEN AZALIYOR?
İBB bütçesindeki yatırım harcamalarının payına dikkat çeken Gökkuş, 2018 yılında sermaye giderlerinin toplam harcamalar içindeki payının yaklaşık yüzde 56 olduğunu, 2025 yılında ise bu oranın yüzde 21'e gerilediğini belirtti. AK Parti döneminde her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma harcandığını söyleyen Gökkuş, mevcut yönetimin yatırım harcamalarındaki düşüşü açıklaması gerektiğini ifade etti.
2025 yılında sermaye giderleri için 205,6 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ancak yaklaşık 53,8 milyar liralık harcama gerçekleştiğini aktaran Gökkuş, hedeflenen yatırım harcamalarının yalnızca yüzde 26'sının gerçekleştirildiğini söyledi.
"İstanbulluya 2025 yılında 100 liralık yatırım yapacağız demişsiniz ancak bu sözünüzün bile sadece 26 lirasını harcayabilmişsiniz" diyen Gökkuş, geciken projelerin ve kullanılmayan yatırım ödeneklerinin gerekçelerinin açıklanmasını istedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜME NE KADAR PAY AYRILIYOR?
İstanbul'un en önemli gündeminin deprem olduğunu vurgulayan Gökkuş, İBB'nin 2027 yılı bütçesinde kentsel dönüşüm uygulamaları için 9,3 milyar lira ayrıldığını belirtti.
Deprem, afet ve acil durum kalemleriyle birlikte toplam tutarın 14,7 milyar liraya ulaştığını ve bunun bütçenin yaklaşık yüzde 2,6'sına karşılık geldiğini ifade eden Gökkuş, söz konusu kaynağın İstanbul'un deprem riski karşısında yetersiz olduğunu belirtti.
İBB'nin yeni üretilen konut sayısı göstergesinde 2026 yılı hedefinin 1.370 olduğunu, yıl sonu tahmininin ise 104 olarak açıklandığını belirten Gökkuş, 2027 yılı için 800 konut hedeflendiğine dikkat çekti.
"Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İBB, 2027 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde sadece 800 adet konut yapmayı hedefliyor" diyen Gökkuş, dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.