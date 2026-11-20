Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçlarına yönelik silah ve sistemler geliştirmeyi sürdüren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), mayınlı arazilerde geçit açmak amacıyla kullanılan ALPAY sistem ailesine ilk hava versiyonu olan ALPAY-D'yi ekledi.

ALPAY SİSTEM AİLESİNİN İLK HAVA VERSİYONU Konuya ilişkin açıklama yapan MKE, "Piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak üzere tasarlanan ve insansız hava aracıyla (dron) görev yapan MKE ALPAY-D'nin saha testleri başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

HAVADAN SERİYOR, GÜVENLİ KORİDOR OLUŞTURUYOR

MKE mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin teknik kabiliyetlerine ilişkin açıklamada, "ALPAY-D, anti-personel mayınlarına karşı görev yapacak. Sistem, taşıdığı patlayıcı düzeneğini insansız hava aracıyla mayınlı bölgeye havadan seriyor ve uzaktan komutayla patlatarak piyadelerin geçişi için mayınlardan arındırılmış güvenli bir koridor oluşturuyor. ALPAY-D, kullanılan insansız hava aracının taşıma kapasitesine göre 25 veya 50 metre uzunluğunda iki farklı geçit açabiliyor." denildi.