MKE'den mayınlı araziler için yeni teknoloji! ALPAY ailesinin ilk hava versiyonu sahada
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi alanındaki hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak amacıyla geliştirilen ve insansız hava aracı (İHA) ile görev yapan ALPAY-D'nin saha testleri başarıyla tamamlandı. İki personel tarafından kısa sürede kurulabilen ve uzaktan yönetilebilen sistem, mayınlı bölgelerde 25 veya 50 metre uzunluğunda güvenli koridorlar açabiliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçlarına yönelik silah ve sistemler geliştirmeyi sürdüren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), mayınlı arazilerde geçit açmak amacıyla kullanılan ALPAY sistem ailesine ilk hava versiyonu olan ALPAY-D'yi ekledi.
ALPAY SİSTEM AİLESİNİN İLK HAVA VERSİYONU
Konuya ilişkin açıklama yapan MKE, "Piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak üzere tasarlanan ve insansız hava aracıyla (dron) görev yapan MKE ALPAY-D'nin saha testleri başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.
HAVADAN SERİYOR, GÜVENLİ KORİDOR OLUŞTURUYOR
MKE mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin teknik kabiliyetlerine ilişkin açıklamada, "ALPAY-D, anti-personel mayınlarına karşı görev yapacak. Sistem, taşıdığı patlayıcı düzeneğini insansız hava aracıyla mayınlı bölgeye havadan seriyor ve uzaktan komutayla patlatarak piyadelerin geçişi için mayınlardan arındırılmış güvenli bir koridor oluşturuyor. ALPAY-D, kullanılan insansız hava aracının taşıma kapasitesine göre 25 veya 50 metre uzunluğunda iki farklı geçit açabiliyor." denildi.
MAYINLI SAHAYA GİRMEDEN UZAKTAN YÖNETİLİYOR
ALPAY-D'nin iki personel tarafından kısa sürede kurularak göreve hazır hale getirilebildiği belirtilen açıklamada, "Personel, patlayıcı düzeneğinin bölgeye taşınmasından serilmesine ve patlatılmasına kadar geçit açma işleminin tamamını mayınlı sahaya girmeden uzaktan yönetebiliyor." ifadelerine yer verildi.
YÜKSEK İHRACAT POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Mayınlı sahaların dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen MKE açıklamasında, ALPAY-D'nin bu alanlarda güvenli bir çözüm sunduğu ve yüksek ihracat potansiyeliyle öne çıktığı kaydedildi.