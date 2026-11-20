Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği FiloJet gemi faciasına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkan, aralarında şirket yöneticisi, kaptanlar ve mürettebatın da bulunduğu 9 şüpheli hakkındaki "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması, "kasten öldürme" olarak değiştirildi. Mahkeme, 9 şüphelinin tutukluluk süresini 3 gün daha uzattı.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Şüpheliler arasında şirket yöneticileri, kaptanlar ve mürettebat da yer aldı.

Duruşmada soruşturmaya ilişkin bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, elde edilen rapor ve bulgular doğrultusunda şüphelilere daha önce yöneltilen "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasının "kasten öldürme" olarak değiştirildiğini bildirdi. Mannaş, olayla ilgili aranan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Mahkeme, 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdi.

FACİADA KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ANNI ASEL'E HENÜZ ULAŞILAMADI

Filo Denizcilik'e ait FiloJet yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etmişti. Geminin batması sonucu meydana gelen faciada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu ise kaybolmuştu. Soruşturmanın sürdüğü olayda küçük Anni Asel Hilaloğlu'na henüz ulaşılamadı.

VDR CİHAZINDAN KAZA GÜNÜNE AİT KAYIT ÇIKMAMIŞTI Facianın ardından gözaltına alınan 9 şüpheli, daha önce Girne Kaza Mahkemesi'nde 12'nci kez hâkim karşısına çıkmıştı. Söz konusu duruşmada ifade veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin VDR cihazındaki inceleme ve deşifre işlemlerinin tamamlandığını, ancak 30 Ağustos'taki kaza gününe ilişkin herhangi bir kayda ulaşılamadığını açıklamıştı. Mannaş, cihazın kaza günü de dâhil olmak üzere çeşitli zamanlarda verileri kaydetmediğini belirtmişti.

Mahkeme, gözaltında bulunan ve aranan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla polisten, batan FiloJet gemisine ait Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı ile acil durumlarda görev dağılımını gösteren Role Cetveli'ni temin ederek mahkemeye sunmasını istemişti.

TÜRKİYE'DE EL KONULAN DİJİTAL MATERYALLER İNCELENECEK

Mahkeme ayrıca, bir kısmının arandığı ve KKTC'de bulunmadığı belirlenen 5 kişinin talimatla alınan ifadelerinin mahkemeye ulaştığını bildirmişti. Bu kişilere ait Türkiye'de el konulan bilgisayar ve cep telefonlarının da inceleneceği açıklanmıştı.