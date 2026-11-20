İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? KIŞ NASIL GEÇECEK?
İstanbul ve Anadolu'daki kar beklentilerine açıklık getiren Adil Tek, "Yakın zamanda İstanbul için yok ama yurdun doğusu için evet bu hafta yine yani cumartesiden itibaren, cumartesi gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'da kar haberleri gelmeye başlayacak. Oralarda sıcaklıklar eksi değerlere ve yağışla beraber o kar yağışını oluşturuyor." sözleriyle aktardı.
Şu saatler itibarıyla il merkezlerinde yurt genelinde eksi değer görülmediğini, yükseklerde bazı noktalarda eksi değerlerin olabileceğini ifade eden Tek, "Yurdun geneli sıcak bir hava. Sıcak havanın ardından cumartesiden sonra serin ve yağışlı havalar tekrar geçişlerini yapmaya başlayacak. Bol yağışlı bir 2026 geçiriyoruz. Kış periyodu da bol yine yağışlı olacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis öngörülüyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Samsun ve Hatay kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yayımlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|BURSA
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|ÇANAKKALE
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|İSTANBUL
|21°C (lodosla gün içinde 23°C'ye çıkması bekleniyor)
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|KIRKLARELİ
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|DENİZLİ
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İZMİR
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|ADANA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|ANTALYA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|BURDUR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|HATAY
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|ANKARA
|18°C
|parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|20°C
|parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|21°C
|parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|KONYA
|22°C
|parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|BOLU
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|DÜZCE
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
|KASTAMONU
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
|ZONGULDAK
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|AMASYA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
|RİZE
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|SAMSUN
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli.
|TRABZON
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|ERZURUM
|11°C
|parçalı ve çok bulutlu
|KARS
|12°C
|parçalı ve çok bulutlu
|MALATYA
|17°C
|parçalı ve çok bulutlu
|VAN
|14°C
|parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|DİYARBAKIR
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına; Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.