Şu saatler itibarıyla il merkezlerinde yurt genelinde eksi değer görülmediğini, yükseklerde bazı noktalarda eksi değerlerin olabileceğini ifade eden Tek, "Yurdun geneli sıcak bir hava. Sıcak havanın ardından cumartesiden sonra serin ve yağışlı havalar tekrar geçişlerini yapmaya başlayacak. Bol yağışlı bir 2026 geçiriyoruz. Kış periyodu da bol yine yağışlı olacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Anadolu'daki kar beklentilerine açıklık getiren Adil Tek, "Yakın zamanda İstanbul için yok ama yurdun doğusu için evet bu hafta yine yani cumartesiden itibaren, cumartesi gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'da kar haberleri gelmeye başlayacak. Oralarda sıcaklıklar eksi değerlere ve yağışla beraber o kar yağışını oluşturuyor." sözleriyle aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Samsun ve Hatay kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yayımlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu BURSA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ÇANAKKALE 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İSTANBUL 21°C (lodosla gün içinde 23°C'ye çıkması bekleniyor) Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu DENİZLİ 24°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ADANA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ANTALYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BURDUR 21°C Parçalı ve çok bulutlu. HATAY 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ANKARA 18°C parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı ÇANKIRI 20°C parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 21°C parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı KONYA 22°C parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İl Sıcaklık Hava Durumu BOLU 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DÜZCE 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli. KASTAMONU 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli. ZONGULDAK 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu AMASYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı. RİZE 23°C Parçalı ve çok bulutlu. SAMSUN 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; gece saatlerinde yer yer kuvvetli. TRABZON 24°C Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ERZURUM 11°C parçalı ve çok bulutlu KARS 12°C parçalı ve çok bulutlu MALATYA 17°C parçalı ve çok bulutlu VAN 14°C parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu DİYARBAKIR 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına; Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.