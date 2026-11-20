Fon soruşturması kapsamında aranan isimdi! Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını açıkladı. Prag Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edilen Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonuç verdi.
"Difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Altınbaş'ın "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından arandığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde, Serdar Altınbaş hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğince söz konusu suçlardan aranma kaydı bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği tespit edildi.
PRAG HAVALİMANI'NDA TESPİT EDİLDİ: 20 KASIM'DA DİFÜZYON MESAJI YAYIMLANDI
Çekya INTERPOL birimleriyle yürütülen temaslar sonucunda Altınbaş'ın Prag Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölgesinde bulunduğu belirlendi. Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Kasım 2026 tarihinde hakkında difüzyon mesajı yayımlandı.
Mesajın Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş yakalandı. Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
OPERASYONDA GÖREV ALAN BİRİMLERE TEŞEKKÜR
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurum ve personele de teşekkür edildi.
Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.