



ULAŞIMA NE KADAR PAY AYRILIYOR?



İstanbul'da ulaşımın vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen sorunların başında geldiğini belirten Gökkuş, İBB'nin raylı sistem yatırımlarındaki hedef ve gerçekleşmeleri gündeme taşıdı.



2026 yılında 23,4 kilometre raylı sistemin tamamlanmasının hedeflendiğini ancak yıl sonu tahmininin 17,4 kilometreye düşürüldüğünü söyleyen Gökkuş, 2027 yılı hedefinin ise 13,7 kilometre olarak belirlendiğini aktardı.



Raylı sistem faaliyet ödeneğinde yaklaşık yüzde 40 artış öngörülmesine rağmen tamamlanacak hat uzunluğu hedefinin düşürüldüğünü ifade eden Gökkuş, yatırım takvimlerinin açıklanmasını istedi.



Sayıştay'ın 2025 yılı İBB raporuna atıfta bulunan Gökkuş, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe ve Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt metro hatları için sağlanan finansmanın bir bölümünün farklı harcamalarda kullanıldığı yönündeki denetim bulgularını da gündeme getirdi.



Gökkuş, "Metro için bulunan parayı başka harcamaya yönlendirirken, o metroyu bekleyen insanın zamanını hangi hesaba yazdınız?" diye sordu.





ÇEVRE, YEŞİL ALANLAR VE SUYA NE KADAR PAY AYRILIYOR?



İstanbul'un su kaynaklarının korunması, altyapı yatırımları ve çevre politikalarının bütçede öncelikli olması gerektiğini belirten Gökkuş, İSKİ'nin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



2025 yılı Sayıştay raporuna göre İSKİ'den İBB'ye nakit ve mahsup yoluyla yaklaşık 17 milyar 38 milyon liralık borç verildiğini aktaran Gökkuş, kurumun kaynaklarının asli hizmetler için kullanılması gerektiğini söyledi.



Su tarifelerindeki artışları da eleştiren Gökkuş, İBB yönetiminin hayat pahalılığını azaltma vaadiyle su fiyatlarına yönelik uygulamalarının çeliştiğini söyledi.



Çevre yatırımlarındaki harcama gerçekleşmelerine de dikkat çeken Gökkuş, hava kalitesi ve gürültü kontrolü için 2026 yılında 52 milyon lira ödenek ayrılmasına rağmen yıl sonu harcama tahmininin 2 bin lira olarak yer aldığını söyledi.



Gökkuş, "Bu bir yazım hatasıysa düzeltin. Harcama başka bir kodda yapıldıysa gösterin. Gerçekten böyleyse nedenini açıklayın" ifadelerini kullandı.