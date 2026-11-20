Kamuoyunda “Bayğaralar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında işlem yapılan 138 kişiden 101’i yakalanırken, yurt dışında olduğu belirlenen 23 kişinin de aralarında bulunduğu 37 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Toplam 138 kişinin tespit edildiği soruşturmada, yurt dışında bulunduğu belirlenen 23 kişinin de aralarında olduğu 37 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Soruşturmada şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, taleplerinin karşılanmaması durumunda iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri yönünde bulgular elde edildi.

135 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Adana merkezli 13 ilde 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 138 kişiden 101'i yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanamayan 37 kişiden 23'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tespit edilen kişiler arasında adli süreçte bulunan 12 çocuk da yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ İDDİASI DOSYADA

Soruşturmada, örgüt üyelerinin kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edildiği aktarıldı.

BAKAN GÜRLEK: TÜM BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzuruna kasteden suç örgütlerine ve bu örgütlerin hiçbir bağlantısına geçit vermeyeceğiz!

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanlarımız üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonda görev alan Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticilerine yönelik şu mesajı verdi:

"Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"