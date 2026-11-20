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Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelisinin Y.İ. olduğu belirlendi. Hakkında yürütülen çalışmalara rağmen uzun süre bulunamayan şüphelinin Adana'da olduğu yönünde bilgi alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir yıl boyunca iz sürdü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda Y.İ.'nin kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı ve gizlice kardeşinin evine girip çıktığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.