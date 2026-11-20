4 kişinin öldürüldüğü cinayetin şüphelisi 21 yıl sonra yakalandı: Tuvaletin arkasına saklanmış
Siirt’in Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005’te 4 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan 53 yaşındaki Y.İ., Adana’da kardeşinin evine düzenlenen operasyonda tuvalet kapısının arkasında saklanırken yakalandı. Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen şüphelinin gerçek kimliği yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde 2005 yılında 4 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan Y.İ. (53), 21 yıl sonra Adana'da yakalandı. Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonunda kardeşinin evindeki tuvalet kapısının arkasında saklanırken bulundu.
Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelisinin Y.İ. olduğu belirlendi. Hakkında yürütülen çalışmalara rağmen uzun süre bulunamayan şüphelinin Adana'da olduğu yönünde bilgi alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir yıl boyunca iz sürdü.
Teknik ve fiziki takip sonucunda Y.İ.'nin kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı ve gizlice kardeşinin evine girip çıktığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.
TUVALET KAPISININ ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Eve baskın yapan jandarma ekipleri, Y.İ.'yi tuvalet kapısının arkasında saklanırken yakaladı. Üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yüz tanıma sistemiyle yapılan incelemede yakalanan kişinin aranan Y.İ. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.