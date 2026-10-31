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MİT ve polisin ortak operasyonuyla Bayğaralar dosyasının firari şüphelisi yakalandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT ve polisin ortak operasyonuyla Bayğaralar dosyasının firari şüphelisi yakalandı

Adana'da Bayğaralar suç örgütü dosyası kapsamında aranan H.Ö., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile MİT ekipleri, Bayğaralar suç örgütü dosyasından aranan H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik çalışmalar sonucunda şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen ortak operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Adana #Bayğaralar
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