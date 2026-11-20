KÜRESEL BARIŞ SORUMLULUĞU

Trump, dünyanın en büyük üç ülkesinin devlet başkanları olarak, verimli bir diyaloğu sürdürme konusunda "özel bir sorumlulukları" olduğunu söyledi. "İletişim fırsatlarını reddederek hiçbir barış inşa edilemez" dedi. Putin de benzer bir yaklaşım sergiledi ve üç ülkenin küresel barışı koruma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Putin, Rusya, Çin ve ABD'nin "yapıcı işbirliğiyle küresel istikrarı güçlendirebileceklerini" belirtti. Rus lider ayrıca bu üç ülkeye uluslararası hukuk sistemini güçlendirme görevinin düştüğünü söyledi.

DÖRT MADDELİK DEKLARASYON

Şi Cinping, Donald Trump ve Vladimir Putin'in 1.5 saat süren baş başa görüşmesinin ardından dört maddelik Barış Deklarasyonu'nu yayımlandı. İşte o maddeler: 1. BM'DE REFORM

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya, Çin ve ABD, BM'nin reforme edilmesine bağlılıklarını dile getirdi. Üç ülke, bu reform sayesinde BM'nin küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesini ve uluslararası barış ile güvenliğin sağlanmasına yönelik temel misyonunu daha iyi yerine getirmesini amaçlıyor. 2. ENERJİ ARZI

Üç ülke, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde petrol ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planlıyor. Liderler, enerji arzının istikrarlı olmasının önemini de teyit etti.

3. LİDERLERİN DOKUNULMAZLIĞI

Üç ülkenin liderleri, devletlerin rızası ilkesinin ve devlet yetkililerinin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin temel önem taşıdığını vurguladı. Liderler ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin ve benzer kuruluşların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kaldı. 4. NÜKLEER SİLAHLAR

Üç ülkenin liderleri, nükleer bir savaşın kazananı olamayacağını ve böyle bir savaşın hiçbir koşulda başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında diyalog yürütecek.