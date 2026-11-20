Küresel düzene mühür! Başkan Erdoğan'ın dediğine geldiler: Üç liderden 'BM'de reform' imzası!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır uluslararası arenada güçlü şekilde savunduğu “Dünya beşten büyüktür” mesajı, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında gerçekleşen üçlü görüşmede yeniden gündeme geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kylin Villa’da bir araya gelirken, 1,5 saat süren zirvenin ardından açıklanan dört maddelik Barış Deklarasyonu’nda, ilk sırada Birleşmiş Milletler’de reform yapılması çağrısına yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır BM'de reform yapılması için söylediği 'Dünya beşten büyüktür' sözü, Çin, ABD ve Rusya liderlerini bir araya getiren zirvede karşılık buldu. Bir buçuk saat süren üçlü zirvede dört maddelik Barış Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonun ilk maddesi, BM'de reform yapılması çağrısı oldu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Kylin Villa'da üçlü bir görüşme için bir araya geldi. Şi görüşme başlamadan önce toplantının tarihte bir ilk olduğunu ve "çığır açan bir önemi" bulunduğunu belirtti.
Şi, üç ülkenin küresel sorunları ele almak için birlikte çalışması ve dünyanın geri kalanına örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Çin lideri, "Büyük güçler arasındaki olumlu iletişim bir tercih değil, zorunluluk" diye ekledi. Pekin'in "Rusya ile stratejik ortaklığını ileriye taşıdığını" söyleyen Şi, ABD ile de "yapıcı ve stratejik açıdan istikrarlı bir ilişki kurmaya aktif biçimde çaba gösterdiğini" vurguladı. Trump da Putin ve Şi ile "üzerinde konuşacakları çok şey" olduğunu belirterek, zaten "pek çok konuyu görüştüklerini" ifade etti.