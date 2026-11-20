Belediye meclislerinde seçim sistemi değişti! Karar Resmi Gazete'de
Belediye meclislerinde, başkanlık veya başkan vekilliğinin boşalması halinde gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan değişiklikle adayların alfabetik sırayla yer aldığı birleşik oy pusulası zorunlu hale getirilirken gizli oy, şeffaf sandık ve seçim güvenliğine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.
Belediye meclislerinde başkan ve başkan vekili seçimlerinde kurallar değişti. Yeni yönetmelikle seçim sürecinde yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilmesi, oy verme işleminin güvence altına alınması ve seçimlerin daha şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.
BİRLEŞİK OY PUSULASI DÖNEMİ BAŞLIYOR
Yönetmelik değişikliğine göre belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda seçim için vali tarafından 10 gün içinde oylama toplantısı kararlaştırılacak.
Aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, ilk oturumun ilk birleşiminde meclis başkanlık divanına başvuruda bulunabilecek. İlk oturumun ardından adaylık başvurusu yapılamayacak. Ancak adaylar, her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.
OYLAR GİZLİ KULLANILACAK
Yeni düzenlemeyle belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerinde gizli oy yöntemi uygulanacak. Adayların ad ve soyadlarının alfabetik sırayla basılı olduğu birleşik oy pusulalarında, tercih edilen adayın bulunduğu alana tercih mührü basılacak.
Meclis üyeleri, oy pusulalarını herhangi bir tanıtıcı işaret koymadan zarfa yerleştirerek şeffaf oy sandığına atacak. Oy gizliliğinin sağlanması amacıyla en az iki kapalı oy verme kabini hazırlanacak.
GEÇERSİZ OYLARIN KRİTERLERİ NETLEŞTİ
Yönetmelikle geçersiz sayılacak oy pusulalarının kapsamı da açıkça belirlendi.
Başkanlık mührü bulunmayan, üzerine tanıtıcı işaret konulan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan pusulalar geçersiz sayılacak.
Ancak pusuladaki üretim veya basım kaynaklı leke, kırışıklık ve benzeri hatalar oyun geçersiz sayılması için gerekçe oluşturmayacak. Tercih mührünün ilgili adayın alanını ayıran çizgilerin dışına taşması da hangi adayın tercih edildiğinin anlaşılması halinde geçerliliği etkilemeyecek.