Belediye meclislerinde başkan ve başkan vekili seçimlerinde kurallar değişti. Yeni yönetmelikle seçim sürecinde yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilmesi, oy verme işleminin güvence altına alınması ve seçimlerin daha şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.

BİRLEŞİK OY PUSULASI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yönetmelik değişikliğine göre belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda seçim için vali tarafından 10 gün içinde oylama toplantısı kararlaştırılacak.

Aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, ilk oturumun ilk birleşiminde meclis başkanlık divanına başvuruda bulunabilecek. İlk oturumun ardından adaylık başvurusu yapılamayacak. Ancak adaylar, her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.