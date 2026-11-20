Başkan Erdoğan, İstanbul'da Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı (Foto: AA)

Misafirleriyle kadim dostluk üzerine sohbet eden ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaret sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte programdan kareler (Foto: AA)

Kadim Dostlar Buluşması'ndan yansıyan kareler, programın atmosferini gözler önüne serdi.

Buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da yer aldı.