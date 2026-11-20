İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 28 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 22 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 28 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı operasyonlarda, şüphelilerden 47'si tutuklandı, 22'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. İl emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

FETÖ'NÜN FARKLI YAPILANMALARINA YÖNELİK OPERASYON

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerini sürdürdükleri,

Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları,

Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları,

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları,

Örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları ve sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları,

Örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibatlı olduklarının tespit edildiği belirtildi.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlık, operasyonlarda yakalanan 83 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak operasyonlarda görev alan emniyet birimleri, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.