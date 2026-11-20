Halıya sarılı ceset soruşturmasında yeni gelişme! 1 milyon dolarlık bahis hesaplaşması: Tetikçinin hayali orada son buldu
Beyoğlu'nda cesedi halıya sarılı halde bulunan 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan cinayetinin sır perdesi aralandı. 1 milyon dolarlık yasa dışı bahis anlaşmazlığını çözmek için Gürcistan'dan İstanbul'a geldiği belirlenen Kalkan'ı başından vurarak öldüren tetikçi Caner B., 250 saatlik kamera kaydının incelenmesinin ardından İzmir Çeşme'den Yunanistan'a tekneyle kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
Beyoğlu'nda cesedi halıya sarılı bulunan 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen 35 yaşındaki Caner B., İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYET, BAŞKA SORUŞTURMADAKİ TELEFON GÖRÜNTÜLERİNDEN ÇIKTI
Olay, 12 Kasım'da Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kuruçeşme saldırısıyla bağlantılı şüphelilerin cep telefonlarındaki görüntüleri incelerken cinayeti fark etti.
Belirlenen adreste araştırma yapan ekipler, girdikleri evde silahla vurulmuş ve halıya sarılmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu belirlendi.
CESEDİ HALIYA SARIP EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Soruşturmada, 3 şüphelinin cinayetin ardından eve gelerek cesedi halıya sardığı tespit edildi. Şüphelilerin cesedi gömmek için evden çıkarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirlendi.