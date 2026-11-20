250 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Caner B.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalarda 250 saatlik kamera kaydı incelendi. Şüphelinin yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu ve daha önce de bu kapsamda hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Suç örgütünün cinayetlere karışan şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine ekipler, Caner B.'nin de yurt dışına kaçma ihtimalini değerlendirdi.