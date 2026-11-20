17 Eylül’de başlayan fon soruşturmasında SPK, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz işlemleri incelemeye aldı. Soruşturmada 500 şüpheliden 136’sı tutuklandı, 285 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 18 günde yasalaşan düzenlemeyle 119 fondaki 444 bin 987 yatırımcıya, kamu bütçesinden kaynak kullanılmadan toplam 161 milyar lira ödeme yapıldı. Gönüllü iadeler 41 milyar lirayı aştı.

17 Eylül'de başlayan fon sürecinde devlet vakit kaybetmeden kritik adımları attı. Sorunu devletin denetimi ortaya çıkarırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında makam ve unvan ayrımı yapılmadan hesap soruldu. 500 şüpheliden 136'sının tutuklandığı süreçte, mağdur vatandaşlar da ortada bırakılmadı. 18 günde çıkarılan yasayla 119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya kamu bütçesinden tek kuruş çıkmadan tam 161 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. FON SORUŞTURMASINDA HEM HESAP SORULDU HEM YATIRIMCI KORUNDU SORUNU DEVLETİN DENETİMİ ORTAYA ÇIKARDI Geçtiğimiz ocak ayında fon yasasındaki güçlendirme ve yeni düzenlemeyle başlayan süreçte, olağan dışı işlemler devletin denetimiyle tek tek tespit edildi. İlk olarak SPK fon rehberini yayınladı; ardından SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç resmen başlatıldı. 17 Eylül'de SPK'nın aldığı kararla bazı fonlar tasfiye edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 17 Eylül itibarıyla konuyla ilgili soruşturma açtı. Süreci koordine etmek amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu da kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gelinen süreçle ilgili netlikle açıklamalarda bulunarak, kaydedilen aşamaları peyderpey kamuoyuna aktarıyor. BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA DDK SAHADA Soruşturma sürerken Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevlendirilen DDK, ilgili kurumların işlem, denetim ve gözetim süreçlerini kapsamlı şekilde incelemeye başladı ve incelemelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 19 Kasım'da yaptığı son açıklamalarla süreçte gelinen son noktayı ortaya koydu.

18 GÜNDE YASA ÇIKTI, VATANDAŞ ORTADA BIRAKILMADI Bir yandan soruşturma yürütülürken diğer yandan mağdurların sıkıntılarının giderilmesi için hızla adım atıldı. 1 milyon liraya kadar ara ödeme öngören yasa tasarısı hazırlanarak TBMM'ye getirildi ve sadece 18 gün içinde Meclis'ten çıktı. 26-27 Ekim tarihlerinde TBMM'den geçen düzenleme, 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tasfiye edilen fonlar, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar ve olağan tasfiye fonları olarak iki ayrı başlıkta değerlendirilirken, ay sonuna kadar bazı tasfiye edilen fonların geri ödemelerinin tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar 119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya toplam 161 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcıya verildi. Olağanüstü tasfiyede 337 bini aşkın yatırımcı parasının tamamını ara ödeme kapsamında aldı. Olağan tasfiyedeki fonların neredeyse tamamına yakınındaki 1 milyon liranın altındaki ödemeler tamamlanırken, olağanüstü tasfiye kısmındaki fonların ara ödemeleri de peyderpey devam ediyor.

GÖNÜLLÜ İADELER 41 MİLYAR TL'Yİ AŞTI, BÜTÇEDEN TEK KURUŞ ÇIKMADI Vatandaşlara yapılan geri ödemelerde kamu bütçesinden hiçbir harcama yapılmadı. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "1 lira dahi harcama yapılmadı kamu bütçesinden" ifadelerini kullandı. Ödemeler; fonun içerisindeki mevcut nakitler, el konulan varlıklar ve gönüllü iadeler birleştirilerek gerçekleştirildi. Yapılan resmi açıklamalara göre gönüllü iadeler şu ana kadar 41 milyar lirayı aşmış durumda ve devam ediyor. Öte yandan yurt dışına çıktığı veya kaçtığı belirlenen varlıkların takibi de ilgili kurumlar ve bakanlıklar vasıtasıyla aralıksız sürdürülüyor. MAKAM VE UNVAN AYRIMI YAPILMADAN HESAP SORULDU Yasal süreç ve gözaltılarla ilgili hiçbir ayrım yapılmadan hesap soruldu. Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, bürokrat ya da şirket yöneticileri hakkında işlemler başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 500 şüpheliden 136'sı tutuklandı, 285'ine ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 417 kişi ile 149 kurumun mal varlıklarına el konuldu. Fonların bağlı olduğu bazı şirketler ve aracı kurumlar da TMSF'ye devredildi; süreç TMSF kanalıyla da devam ediyor.