Türkiye'nin hava savunma projelerinden savaş uçağı tedarikine, C-130 kazasına ilişkin incelemelerden bölgesel savunma iş birliklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Güler, milli muharip uçak KAAN'ın teslimat takvimini de duyurdu.

F-16, F-35 VE EUROFIGHTER TEDARİKİ SÜRÜYOR Türkiye'nin savaş uçağı tedarik süreçlerine değinen Güler, "KAAN'la milli kapasitemizi güçlendirirken devlet aklının gereği olarak geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetmekteyiz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

KAAN projesiyle milli kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, yerli imkan ve kabiliyetler ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşıncaya kadar mevcut hava gücünün korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Güler, "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülmektedir" dedi.

Milli savaş uçağı KAAN'da kritik takvim! 100 uçak ne zaman teslim edilecek? | Fotoğraf: A Haber Arşiv

EUROFIGHTER İÇİN 20 UÇAKLIK SÖZLEŞME

Eurofighter tedarikine ilişkin bilgi veren Güler, Birleşik Krallık ile geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında 20 uçak ile bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin sürecinin devam ettiğini belirtti.

Güler, "Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülmektedir. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalanmıştır" dedi.

Türk pilotların Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'ta başladıkları uçuş eğitimlerini sürdürdüklerini de açıkladı.

6 F-35 İÇİN ABD İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

F-35 savaş uçaklarına ilişkin süreci de değerlendiren Güler, Türkiye için üretilen 6 uçağın teslimine yönelik temasların sürdüğünü bildirdi.

Güler, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

C-130J UÇAKLARINDA İLK TESLİMAT ARALIK 2026'DA PLANLANIYOR

Birleşik Krallık'tan tedarik edilen 12 C-130J nakliye uçağına ilişkin de açıklamada bulunan Güler, uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yürütüleceğini belirtti.

Güler, "Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır" diye konuştu.