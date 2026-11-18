Milli savaş uçağı KAAN ve Eurofighter için kritik tarih! Bakan Güler takvimi açıkladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'nin savunma projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli muharip uçak KAAN'ın teslimat takvimini duyuran Güler, 2030 yılı sonuna kadar 20, 2035 yılı sonuna kadar ise toplam 100 uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bakan Güler, F-35 ve Eurofighter tedarik süreçleri ile C-130 kazasına ilişkin son gelişmeleri de paylaştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin değerlendirme ve eleştirilerini dinleyerek sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin hava savunma projelerinden savaş uçağı tedarikine, C-130 kazasına ilişkin incelemelerden bölgesel savunma iş birliklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Güler, milli muharip uçak KAAN'ın teslimat takvimini de duyurdu.
KAAN İÇİN 2030 VE 2035 HEDEFLERİ AÇIKLANDI
Türkiye'nin milli muharip uçak projesi KAAN'a ilişkin konuşan Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılması planlanan teslimatların takvimini paylaştı.
Güler, "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülmektedir" dedi.
KAAN projesiyle milli kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, yerli imkan ve kabiliyetler ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşıncaya kadar mevcut hava gücünün korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
F-16, F-35 VE EUROFIGHTER TEDARİKİ SÜRÜYOR
Türkiye'nin savaş uçağı tedarik süreçlerine değinen Güler, "KAAN'la milli kapasitemizi güçlendirirken devlet aklının gereği olarak geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetmekteyiz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
EUROFIGHTER İÇİN 20 UÇAKLIK SÖZLEŞME
Eurofighter tedarikine ilişkin bilgi veren Güler, Birleşik Krallık ile geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında 20 uçak ile bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin sürecinin devam ettiğini belirtti.
Güler, "Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülmektedir. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalanmıştır" dedi.
Türk pilotların Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'ta başladıkları uçuş eğitimlerini sürdürdüklerini de açıkladı.
6 F-35 İÇİN ABD İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
F-35 savaş uçaklarına ilişkin süreci de değerlendiren Güler, Türkiye için üretilen 6 uçağın teslimine yönelik temasların sürdüğünü bildirdi.
Güler, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.
C-130J UÇAKLARINDA İLK TESLİMAT ARALIK 2026'DA PLANLANIYOR
Birleşik Krallık'tan tedarik edilen 12 C-130J nakliye uçağına ilişkin de açıklamada bulunan Güler, uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yürütüleceğini belirtti.
Güler, "Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır" diye konuştu.
C-130 KAZASINDA İNCELEMELER SON AŞAMADA
C-130 kazasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Güler, analiz ve değerlendirme sürecinin son aşamaya geldiğini söyledi.
Güler, "C-130 kazasına ilişkin analiz ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu aşamada uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Güler, "Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.
"ÇELİK KUBBE VE MİLLİ PROJELERİMİZE ÖNCELİK VERİYORUZ"
Savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, hava ve füze tehditleri ile insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının çok katmanlı hava savunma sistemlerinin önemini artırdığını vurguladı.
Güler, "Özellikle İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının da ortaya koyduğu üzere hava ve füze tehditleriyle insansız hava araçlarının yaygınlaşması güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, 2026, 2027 ve 2028 yılları için özel bütçe tahsis edilmesinin savunma sanayisinin seri üretim kapasitesini artırmak ve ihtiyaç duyulan sistemleri envantere kazandırmak açısından önem taşıdığını belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Güler, Suudi Arabistan ve Pakistan ile savunma iş birliğini kalıcı ve kurumsal bir zemine taşımak amacıyla anlaşma imzalandığını söyledi.
Güler, "Böyle bir kriz tırmandıktan sonra ilk defa bir araya gelmek yerine ilgili ülkelerle önceden istişare edebilmek, ortak riskleri değerlendirmek ve hangi alanlarda birlikte çalışabileceğimizi belirlemek istiyoruz. Özellikle Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin ülkemize etkilerini yönetebilmek için güçlü tarihsel bağlara sahip olduğumuz Suudi Arabistan ve Pakistan'la mevcut savunma iş birliğimizi kalıcı ve kurumsal bir zemine oturtmak için anlaşma imzaladık. Amacımız ortak riskleri önceden değerlendirmek, eğitim ve tatbikatlarla birlikte çalışma kabiliyetimizi geliştirmek ve kriz anında hızla istişare edebilmektir" dedi.
Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurgulayan Güler, "Özellikle dikkat çekmek isterim ki bu anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almayan savunma amaçlı bir iş birliği ittifakıdır. Anlaşma, taraflar arasında savunma alanında düzenli istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi, karşılıklı desteğe dayalı güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır. Öngörülen bu karşılıklı destek, muharip kuvvetlerin herhangi bir tehdit karşısında doğrudan veya ivedi biçimde konuşlandırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir" diye konuştu.
Güler, "Saldırıya uğrayan tarafın ihtiyaç duyduğu desteğin niteliğini belirleyerek talepte bulunması öngörülmektedir. Buna göre sağlanabilecek desteğin türü ve kapsamı tehdidin ölçeği, niteliği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınacaktır. Ayrıca NATO üyeliğimizden doğan hak ve yükümlülüklerimiz de anlaşmanın 12'nci maddesiyle saklı tutulmaktadır" ifadelerini kullandı.
KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER
Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Güler, "Kıbrıs Adası'nda hassas dengelere zarar verecek, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini ihlal edecek ve güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz" dedi.
Deniz Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Güler, "Destek gemilerimiz 2026 yılı başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağlamıştır. Söz konusu faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformumuz görev almıştır. Halihazırda Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlanmaktadır. Ayrıca 2026 yılı başından itibaren bin 156 adet NAVTEX yayını da yapılmıştır" diye konuştu.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN 30 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK
Şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, "Gazilerimizin ve vazife malullerimizin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ağustos ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu konuda önemli adımlar atılmıştır" diye konuştu.
Güler, "2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre şehit yakını ve gaziler programında tüm kamu idareleri için 30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsisi de öngörülmüştür" dedi.
ASKERİ HASTANELER VE PERSONELİN BARINMA İMKANLARI
Askeri hastanelerin açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Güler, halihazırda 454 askeri tabibin görev yaptığını açıkladı.
Kritik altyapıların siber güvenliğine yönelik izleme ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Güler, personelin barınma imkanlarının iyileştirilmesi kapsamında 502 hafif çelik vardiya yatakhanesinin tamamlandığını, bin 513 yatakhane için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.
MSB'NİN 2027 BÜTÇESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Bakan Güler'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe teklifini okuttu.
Yapılan oylamada bütçe teklifi komisyonda kabul edildi. Muş, komisyonu 19 Kasım saat 11.00'de yeniden toplanmak üzere kapattı.