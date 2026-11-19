İBB Meclisi'nde düzenlenen İSKİ Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı, su ve atık su tarifelerine her ay uygulanan otomatik fiyat artışlarının kaldırılması için teklif sundu. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2019 yılında yaklaşık 4 lira olan konut su tarifesinin 66,10 liraya yükseldiğini belirterek, “Vatandaşlarımız en temel ihtiyaçlarından biri olan su için her ay daha yüksek bedeller ödemek zorunda bırakılmaktadır” dedi. Teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantıları kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri ve su fiyatlarına ilişkin düzenlemeler görüşüldü.

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'daki su fiyatlarını ve aylık otomatik tarife artışlarını eleştirdi. Türkyılmaz, Cumhur İttifakı adına su ve atık su tarifelerindeki otomatik güncelleme uygulamasının kaldırılmasını öngören teklifi Meclis Başkanlığına sundu.

"2019'DAN BU YANA SUYA YÜZDE 1553 ZAM YAPILDI"

İBB yönetiminin 2019 yılında daha ucuz su vaadinde bulunduğunu hatırlatan Türkyılmaz, konut tarifesinin en düşük kademesindeki birim su fiyatının yaklaşık 4 liradan 66,10 lira artı KDV seviyesine yükseldiğini belirtti.

Bu artışın yüzde 1553'e ulaştığını ifade eden Türkyılmaz, İBB yönetiminin su fiyatlarını değerlendirirken döviz kurunu esas almasına tepki gösterdi.

Türkyılmaz, "Matematikle savaş, kavga olmaz dediler ama maalesef matematikte seçmiş oldukları argüman ve kriter dolar. Onun dışındaki kriterler açısından durum nedir?" diyerek farklı ekonomik göstergeler üzerinden karşılaştırmalar yaptı.

Su fiyatlarındaki artışın diğer maliyet kalemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunan Türkyılmaz, İBB yönetiminin sosyal belediyecilik söylemiyle uyguladığı tarife politikasının örtüşmediğini ileri sürdü.

"SUYA HER AY OTOMATİK ZAM UYGULAMASINA SON VERİLMELİ"

Su ve atık su tarifelerinin yaklaşık iki yıldır TÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aritmetik ortalamasına göre otomatik olarak güncellendiğini belirten Türkyılmaz, bu uygulamanın vatandaşların faturalarına düzenli artış olarak yansıdığını söyledi.

Türkyılmaz, Cumhur İttifakı'nın teklifini şu sözlerle açıkladı:

"Vatandaşlarımızın ödeme gücünü ve suya erişim hakkını esas alan bir belediyecilik anlayışı gereği aylık otomatik zam uygulamasına derhal son verilmelidir."

AK Parti'nin İstanbul'da su tarifelerine her ay uygulanan otomatik zamların kaldırılmasına yönelik teklifi, İBB Meclisinde oy çokluğuyla reddedildi.

TEKLİFTE ÜÇ PARTİNİN İMZASI VAR

İBB Meclis Başkanlığına sunulan teklif, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ve Büyük Birlik Partisi Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan'ın imzalarını taşıdı.

Teklifte su ve atık su tarifelerinin TÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aritmetik ortalamasına göre her ay otomatik güncellenmesini öngören hükümlerin uygulama esaslarından çıkarılması istendi.

Ayrıca önceki genel kurul kararlarında yer alan ve aynı uygulamanın sürdürülmesini sağlayan hükümlerin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması talep edildi.

OTOMATİK ZAMMIN KALDIRILMASI TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İBB Meclisinde, suya her ay otomatik zam yapılması uygulamasının kaldırılması için Cumhur İttifakı tarafından sunulan teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Genel Kurulda daha sonra aylık fiyat artışlarına üst sınır getirilmesini öngören ayrı bir teklif kabul edildi. Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına dayalı otomatik güncelleme uygulaması devam edecek ancak aylık artış oranı yüzde 2'yi aşamayacak.