İSKİ'den su kapama-açma ücretine zam! 2027 tarifesi belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2027 yılı hizmet bedeli tarifelerine ilişkin zam teklifi, İBB Meclisinde kabul edildi. Su kapama-açma bedeli 507 liradan 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli ise 1807 liradan 2 bin 533 liraya yükseltildi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.