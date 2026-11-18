İSKİ'den su kapama-açma ücretine zam! 2027 tarifesi belli oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2027 yılı hizmet bedeli tarifelerine ilişkin zam teklifi, İBB Meclisinde kabul edildi. Su kapama-açma bedeli 507 liradan 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli ise 1807 liradan 2 bin 533 liraya yükseltildi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.
İstanbul'da İSKİ'nin sunduğu bazı hizmetlerin ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde kabul edilen kararla su kapama-açma ve vidanjör hizmeti bedelleri artırıldı.
Yeni ücretlerin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceği açıklandı.
İSKİ'NİN ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında düzenlenen İSKİ Genel Kurulu'nda, "İSKİ 2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
Yapılan görüşmelerin ardından İSKİ'nin hizmet bedellerine yönelik zam teklifi kabul edildi.
SU KAPAMA-AÇMA BEDELİ 607 LİRAYA YÜKSELDİ
Kabul edilen tarifeye göre, su kapama-açma bedeli yüzde 19,72 artışla 507 liradan 607 liraya çıkarıldı.
Vidanjör hizmeti bedeli ise yüzde 40,18 zamla 1807 liradan 2 bin 533 liraya yükseltildi.
ZAMLI TARİFE 1 OCAK 2027'DE UYGULANACAK
İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni hizmet bedelleri, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.