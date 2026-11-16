İki yıl planladı, hayalini gerçekleştirdi! İstanbul Boğazı'nı pervaneli uçakla geçti
İstanbul Boğazı, bu kez gökyüzünden kaydedilen görüntülerle gündeme geldi. Yaklaşık 6 yıldır amatör havacılıkla ilgilenen pilot Halit Özbaşlı, iki yıllık planlamanın ardından pervaneli uçağıyla İstanbul Boğazı üzerinden uçtu. Yaklaşık 450 metre irtifada gerçekleştirilen ve 15 dakika süren uçuş sırasında kokpitten kaydedilen görüntüler, İstanbul'un eşsiz manzarasını gözler önüne serdi.
Yaklaşık 6 yıldır amatör havacılıkla ilgilenen Halit Özbaşlı, İstanbul Boğazı üzerinden uçmayı uzun süredir planlıyordu.
İki yıllık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirdiği uçuş için İzmir'in Selçuk ilçesinden havalanan Özbaşlı, güzergahı üzerindeki Kocaeli Cengiz Topel Hava Meydanı'nda mola verdi. Gerekli planlamaların tamamlanmasının ardından beklenen uçuşunu gerçekleştirdi.
450 METRE İRTİFADA 15 DAKİKALIK BOĞAZ GEÇİŞİ
Pervaneli uçakla yaklaşık 450 metre irtifada gerçekleştirilen Boğaz geçişi 15 dakika sürdü. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası bu kez uçağın kokpitinden görüntülendi. Köprüler, kıyı şeridi, yerleşim alanları ve Boğaz'daki deniz trafiğinin gökyüzünden görünümü izleyenleri hayran bıraktı.
PİLOT HALİT ÖZBAŞLI YAŞADIĞI DENEYİMİ ANLATTI
Uçuş sırasında karşılaştığı manzaralar ve yaşadığı deneyim hakkında konuşan pilot Halit Özbaşlı, şu ifadeleri kullandı:
"Beş yıl İstanbul'da yaşamama rağmen Ağva üzerinde uçarken falezlerin, mağaraların ve bu kadar güzel bir tabiatın olduğunu karadan baktığınızda anlayamıyorsunuz. Bu uçuşu gerçekleştirmek için yaklaşık iki yıl planlama yaptım. Altı yıldır uçuyorum ve bu deneyimi tekrar yaşamak isterim. Tabii havalar ve işler buna müsaade ederse."