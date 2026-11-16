PİLOT HALİT ÖZBAŞLI YAŞADIĞI DENEYİMİ ANLATTI

Uçuş sırasında karşılaştığı manzaralar ve yaşadığı deneyim hakkında konuşan pilot Halit Özbaşlı, şu ifadeleri kullandı:

"Beş yıl İstanbul'da yaşamama rağmen Ağva üzerinde uçarken falezlerin, mağaraların ve bu kadar güzel bir tabiatın olduğunu karadan baktığınızda anlayamıyorsunuz. Bu uçuşu gerçekleştirmek için yaklaşık iki yıl planlama yaptım. Altı yıldır uçuyorum ve bu deneyimi tekrar yaşamak isterim. Tabii havalar ve işler buna müsaade ederse."