TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Öğretmenler Haftası'nda sağlanacak indirimlere dair bilgi veren TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesillerin yetişmesine öncülük eden çok kıymetli bir görev üstlendiklerini söyledi. Hafta kapsamında hayata geçirilen kampanyayla öğretmenlere tren yolculuklarını daha ekonomik koşullarda gerçekleştirme fırsatı sunuluyor. Yalçın, TCDD Taşımacılık AŞ olarak öğretmenlere duydukları saygı ve minnetin bir ifadesi olarak 2014'ten bu yana gelenekselleşen özel indirim kampanyasını bu yıl da düzenleyeceklerini ifade ederek, "Bu yıl da geleneğimizi sürdürerek 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacağız. İndirim, belirtilen tarihler arasında öğretmen tarifesi ile satın alınacak biletlerde geçerli olacak." dedi.

YIL BOYU YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin kampanya sayesinde sevdiklerine ve farklı şehirlere daha avantajlı koşullarda ulaşabilmelerini arzu ettiklerini söyledi. Yalçın, kampanyanın yanı sıra yıl boyunca uygulanan yüzde 15'lik öğretmen indiriminin de bulunduğunu hatırlatırken indirimin standart tam bilet ücreti üzerinden uygulandığını ve ek hizmet ücretlerini kapsamadığını belirtti.

Ufuk Yalçın, "Geçen yıl aynı kampanyadan yaklaşık 12 bin 215 öğretmen yararlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, indirimli biletlerini TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden temin edebilecek. Eğitime ve eğitim camiamıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olan bu uygulamayla tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

KİMLER FIRSATTAN YARARLANABİLİYOR?

Müdür ve müdür yardımcıları dâhil tüm öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmî ve özel okullarda çalışıyorsa kampanya kapsamında yer alıyor. Öte yandan, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler ile yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri) çalışan tüm öğretim elemanları da kampanyadan faydalanabiliyor.