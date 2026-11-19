CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma ertelendi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir davayla birleştirilmesi yönünde muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için ihtarda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2027 tarihine erteledi.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı, işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü öne sürülmüştü.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde, "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği belirtilmişti. Şikayet dilekçesinde, bu açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü beyan ettiği iddia edilmişti.