Kemal Kılıçdaroğlu’nun “suçu ve suçluyu övme” davasında yeni karar: Duruşma 6 Ocak’a ertelendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, dosyanın Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davayla birleştirilmesi için muvafakat sorulmasına karar verdi. Duruşma 6 Ocak 2027’ye bırakıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma ertelendi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir davayla birleştirilmesi yönünde muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için ihtarda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2027 tarihine erteledi.
KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı, işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü öne sürülmüştü.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde, "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği belirtilmişti. Şikayet dilekçesinde, bu açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü beyan ettiği iddia edilmişti.
"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının dosyaya gelen evrakı okumasının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatına söz verildi.
Avukat, Ankara Adliyesi'nde daha önce görülen bazı duruşmalarda izdiham yaşandığını belirterek müvekkilinin duruşmaya katılamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun benzer suçlardan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığını hatırlatan avukat, mevcut dosyanın bu mahkemede görülen "cumhurbaşkanına hakaret" dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.
BİRLEŞTİRME İÇİN MUVAFAKAT SORULACAK
Cumhuriyet savcısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için ihtarda bulunulmasını talep etti.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak dosyaların birleştirilmesi yönünden muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasına hükmetti.
Mahkeme ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması amacıyla ihtarda bulunulmasına karar verdi. Duruşma 6 Ocak 2027'ye ertelendi.