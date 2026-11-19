Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, savunma iş birliğinin geliştirilmesini ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesini amaçladığını bildirdi. Bakanlık, anlaşmanın herhangi bir saldırı durumunda otomatik asker gönderme yükümlülüğü doğurmadığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MSB, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması, 11 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması ve 11 Kasım 2025'te düşen C-130 uçağımıza ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE-KATAR ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine MSB şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı hâlinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerinden oluşan Yüksek Stratejik Konseyde mutabakatla alınacaktır.

Hâlihazırda anlaşma kapsamında personel, askerî kuvvet veya mali kaynak tahsisine ilişkin bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır. Olası ortak faaliyetlerin maliyet ve gider paylaşımı, Yüksek Stratejik Konsey tarafından belirlenecektir.

Anlaşma ayrıca müşterek eğitim ve tatbikatlar, personel değişimi, birlikte çalışabilirlik, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında mevcut iş birliğinin güçlendirilmesini öngörmektedir.

Türkiye'nin NATO kapsamındaki hak ve yükümlülükleri saklı tutulmuş olup, anlaşma yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıllık ilk dönemin ardından belirlenen koşullar çerçevesinde beşer yıllık dönemlerle uzayacaktır.

Ülkemiz, Katar ile savunma iş birliğini millî güvenlik öncelikleri, uluslararası hukuk ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda sürdürmeye, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

MALATYA'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERİMİZ

Malatya'da S-70 tipi helikopterimizin kaza kırıma uğraması hakkında MSB şu açıklamalarda bulundu: "11 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi bir helikopterimiz, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğramış, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştu.

Kaza nedeninin belirlenmesi amacıyla görevlendirilen idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibi olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kaza kırım nedeni, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecektir. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN C-130 UÇAĞIMIZ

11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan'da düşen C-130 uçağımıza ilişkin sorulan soru üzerine şu cevap verildi: "11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan'da düşen C-130 uçağımıza ilişkin kaza kırım sebebine yönelik yapılan teknik incelemede son aşamaya gelinmiştir. Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçalar talep edilmiştir. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Bu elim kazada şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü görev ve faliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu belirtildi.

Hudut hattında sürdürülen etkin tedbirler sayesinde ise son bir haftada 2'si terör örgütü mensubu 475 şahsın yakalandığı, 1337 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği duyuruldu.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 321'e, engellenenlerin sayısı ise 64 bin 233'e yükseldi.