Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanırken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 4'ü yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 İKAMET VE 19 İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.