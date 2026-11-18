İstanbul'da sürücülere D-100 uyarısı! Edirne yönü bu gece trafiğe kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bostancı Köprüsü'nde köprü isminin yazılması için çalışma yapılacağını duyurdu. Çalışma nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacak. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması çalışması gerçekleştirilecek.
TRAFİĞE KAPALI OLACAK
Çalışma kapsamında, D-100 kara yolunun Edirne istikameti saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak.
GEÇİŞLER YAN YOLDAN SAĞLANACAK
Bu süre boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.