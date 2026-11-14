İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki iki İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaza anına ve sonrasına ilişkin sıcak görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı. Canlı yayında son durumu aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin sürdüğünü ve otobüslerde hasar meydana geldiğini bildirdi. Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da yaşanıyor

Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAFTA SONU OLMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Canlı bağlantıda bölgedeki ilk tespitleri aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Şu an için yaralı ya da can kaybı bilgisi net değil ancak görüntülerde iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpıştığını görüyoruz. Tabii ki bugün hafta sonu olması nedeniyle hafta içindeki iş çıkışı yoğunluğu yok. Bu da sevindirici tarafı." ifadelerini kullandı.

Otobüslerdeki yolcu durumuna değinen Almaçayır, "Şu an için yolcu taşıyan güzergahtaki otobüsler olup olmadığını bilmiyoruz ancak görüntülerde iki otobüsün de muhtemelen seyir hâlinde ve yolculu olduğu görülüyor. Bölgede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çalışmalarına başladı." açıklamasında bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ VE KAYGANLAŞAN YOLLAR ETKİLİ OLDU MU?

Kazanın meydana geliş nedenine ve araçlardaki hasara ilişkin ayrıntıları değerlendiren Ramazan Almaçayır, "Tabii ki kazanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz ancak ilk görüntülerde, şu an geri geri çekilen otobüsün diğer otobüse yan tarafından çarptığını görüyoruz. Akşam saatlerinde Meteoroloji'nin uyarılarıyla sağanak yağış bekleniyordu. Yolların kayganlaşmasından kaynaklı bir kaza mı, sürücü hatası mı yoksa teknik bir sebepten mi kaynaklandı, şu an için bunlar soru işareti. Resmi açıklamaları beklemekte fayda var." şeklinde konuştu.

Olası yaralanma ihtimallerine dikkat çeken Almaçayır, "Görüntülerde neyse ki otobüsler çok ağır hasarlı gibi görünmüyor. Fakat yine de çarpmanın etkisiyle, içinde yolcu varsa sağa sola savrulmaları sonucu yaralanmalar meydana gelmiş olabilir. Buradan gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda bir otobüsün hareket kabiliyetinin olduğunu görüyoruz. Çarptığı noktadan geriye doğru çekildi. O çekildikten sonra çarptığı otobüsün kaporta kısmının oldukça yoğun bir şekilde içeriye girdiğini de görüyoruz. Umarız herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bilgisi paylaşmayız ancak şu an için bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Öte yandan sağanak yağışın da etkisiyle İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan'da başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Kara yolunda Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avcılar mevkisi Büyükçekmece istikametinde de araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisi Edirne istikametinde de yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Seyrantepe'den başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde araçlar yavaş ilerliyor. Otoyolun Ataşehir ve Sultanbeyli arasında kalan kesiminde ise hafif trafik yoğunluğu görülüyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.