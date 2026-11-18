Mustafa Yazıcı'ya "fon soruşturması"nda adli kontrol talebi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. 6 saatlik ifade işlemi sonrası Yazıcı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
#Soruşturma #Mustafa Yazıcı