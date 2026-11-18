İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ’nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadele kapsamında son üç ayda 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldı.

FETÖ'nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerine yönelik çalışma kapsamında 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son üç ayda ulaşılan bu rakamı duyurarak hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldığını bildirdi.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı hesaplara erişimin engellendiğini belirtti.

SON ÜÇ AYDA 1072 HESAP ENGELLENDİ

Çalışmalar kapsamında 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıklayan Duran, söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.

Son üç ayda ulaşılan bu sayının, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürütülen mücadelenin somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

"DİJİTAL ALANI DEZENFORMASYON SAHASINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Duran, dijital mecraların dezenformasyon ve istismar amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir."

Hakikati çarpıtarak milletin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedeleyen ve milli güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde, hukuk çerçevesinde mücadeleye devam edileceğini belirten Duran, "Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz" dedi.