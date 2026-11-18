Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan turistik vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle geçici bekleme listesi uygulamasına geçti. Uygulamanın yalnızca turistik seyahatleri kapsayacağı belirtildi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den Danimarka'ya yönelik turistik vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle geçici bir bekleme listesi uygulaması başlattı. Yeni uygulamayla başvuruların, Büyükelçilik tarafından kabul edilmesinin ardından en fazla 15 takvim günü içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Daha ayrıntılı inceleme gerektiren veya Danimarka Göçmenlik Dairesi'ne sevk edilen başvurularda ise bu süre 45 takvim gününe kadar çıkabilecek. Büyükelçiliğin 17 Kasım tarihli duyurusuna göre uygulama, yalnızca Danimarka'ya seyahatlerinin temel amacı turizm olan başvuru sahiplerini kapsıyor.

15 VEYA 45 GÜN KURALI

Bekleme listesinden çıkarılarak Büyükelçilik tarafından kabul edilen başvuruların normal şartlarda en fazla 15 takvim günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Başvurunun daha ayrıntılı incelemeye alınması veya Danimarka Göçmenlik Dairesi'ne gönderilmesi hâlinde ise işlem süresi 45 takvim gününe kadar uzayabilecek.

SEYAHAT TARİHİ GEÇERSE YENİ REZERVASYON

Başvurunun aracı kuruma sunulmaya hazır hâle geldiği tarihte planlanan seyahat tarihi geçmişse başvuru sahibinin güncel seyahat planını sunması gerekecek. Bu kapsamda yeni uçuş ve otel rezervasyonlarının ibraz edilmesi istenecek.