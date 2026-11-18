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DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLECEK

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşması bugün görülecek. Karar duruşmasında, sanıklara son sözleri sorulacak. Sanık avukatlarının savunmaya ilişkin beyanları alınacak.

KRİTİK DAVADA KARAR BEKLENTİSİ

Günün ilk değerlendirmesini A Haber'de yapan Hukukçu Engin Akın, "Geçen celse savcı mütalaasını açıkladığı için ve sanıklara son savunmalarını ve mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları amacıyla süre verildiği için kuvvetle muhtemel bu celse artık son sözler dinlenecektir. Çünkü ceza muhakemesi hukukunda son söz her zaman sanığındır. Sanıklara son sözleri sorulup sonra da hükmün açıklanmasını, yani mahkûmiyet mi beraat mi şeklindeki kısa kararı bekliyoruz. Tabii genel itibarıyla mahkemeler savcılık mütalaasına uydukları için, yani savcılık dosyayı doğrudan takip eden iddia makamı, mahkeme ise yargılamayı yapan karar makamı olduğu için kuvvetle muhtemel bir mahkûmiyet hükmünü ben bekliyorum." ifadelerini kullandı.



SİYASİ YASAK VE HAPİS CEZASI İHTİMALİ

Talep edilen ceza ve siyasi yasak sürecine açıklık getiren Engin Akın, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine göre 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren bir eylem söz konusu. Bu nedir; siyasi partilerdeki seçim süreçlerine hile karıştırma suçudur. Tabii bunun iki tane önemli noktası var. Buradan ceza alan kişiler için bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmezse ve 1 yıldan fazla hapis cezası alırlarsa aynı zamanda bir siyasi yasaklılık ve kamu hizmetinden yasaklılık gündeme gelecektir. Bu ne zaman olur; hükmün kesinleşmesiyle, yani ilk derece mahkemesi kararının Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onanması akabinde olur. Bir diğer önemli sonucu da şudur; yargılamalarda ceza davaları ile hukuk davaları iki ayrı koldan yürür. Ancak Türk hukuk sisteminde de tüm Batı hukuk sistemlerinde de ceza mahkemeleri maddi gerçeği tespit eden birim olduğu için ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararları hukuk mahkemelerini bağlamaktadır. Dolayısıyla bu karar, CHP butlan davasındaki temyiz aşamasındaki dosyaya da doğrudan etki edebilecek bir hüküm olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



KARARIN YARGITAY'DAKİ BUTLAN DAVASINA ETKİSİ

Söz konusu hükmün devam eden diğer süreçlere etkisini soran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Yargıtay'daki o davayı da etkiler; burada bir mahkûmiyet çıkarsa butlan davası da neredeyse kesinleşmiş mi olur diyebiliriz?" sorusunu sordu.



Yargıtay boyutunu analiz eden Avukat Engin Akın, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bu kararı göz ardı etmesi mümkün değil. Elbette ki bunun kesinleşmesini de bekleyebilir temyiz hakkındaki kararını vermek için, beklemek zorunda da değil. Ancak genel itibarıyla hukuk yargılamalarında gördüğümüz tablo şu şekildedir: Hukuk mahkemeleri büyük ölçüde, eğer o konuyla ilgili bir ceza davası da varsa, ceza mahkemesi kararını bekler ve onun verdiği hükme göre kendi hükmünü de tesis eder. Ancak bu davanın Türk hukuk ve siyasal sistemi için önemine binaen Yargıtay'ın kararın kesinleşmesini bekleme ihtimalini ben biraz zayıf görüyorum." şeklinde konuştu.



SANIKLARIN SON DURUMU VE SEGBİS SAVUNMALARI

Davanın sanık profilini ve geçmiş duruşmayı hatırlatan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "11 Kasım'da yapılan son duruşmada sanıklar herhangi bir savunmada bulunmamış, mazeret göstermişlerdi. Bu durum davayı uzatmaya çalışan bir tavır olarak yorumlandı. Bugün Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve şu anda partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik var; bugün savunma yapmaları bekleniyor sanıyorum, değil mi?" sorusunu yöneltti.



Sanıkların ifade sürecine ilişkin usulü aktaran Hukukçu Engin Akın, "Onlar zaten şu anda tutuklu olduklarından son sözlerini SEGBİS aracılığıyla verecekler. Bir sanığın daha önce bir davada sorgusu yapılmışsa ve ona usul hukukunca gerekli süreler verilmişse, buna rağmen duruşmaya da gelmezse gıyabında da hüküm tesis edilebilir. Ancak tek şart, daha önce sorgusunun alınmış olmasıdır." sözleriyle aktardı.



9 KİŞİYE MAHKÛMİYET, 3 KİŞİYE BERAAT TALEBİ

Savcılık makamlarının ayrımını ve mütalaanın detaylarını açıklayan Engin Akın, "Savcı dosyadaki delil durumuna istinaden bu görüşü bildirdi. Olayı ikiye ayıralım: Bir hazırlık savcısı vardır; bu soruşturmayı yürüten savcıdır ve yeterli suç şüphesine ulaşırsa iddianameyi düzenler, mahkemenin kabulüyle kovuşturma başlar. Bir de dosyayı takip eden duruşma savcısı vardır. Duruşma savcısı ise tüm celseleri takip ederek delil durumunu dikkate alır, dosyayı inceler ve mahkemeye iddia makamı olarak hangi görüşü paylaştığını sunar. Sayın savcımız da 9 kişi için mahkûmiyet, 3 kişi için de beraat yönünde mütalaa vermiştir. Dediğim üzere bu iddia makamının mütalaasıdır, mahkemeyi bağlamaz ancak genel itibarıyla uygulamada Cumhuriyet savcılarının verdiği mütalaalar kuvvetle muhtemel mahkeme tarafından da benimsenmektedir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NE YAŞANMIŞTI?

Mahkeme hakimi, dosyanın geldiği aşama ve yargılamanın uzamaması amacıyla, ilerleyen süreçte sunulacak mazeretlerin kabul edilmeyeceğini bildirmiş ve duruşmayı 18 Kasım tarihine ertelemişti.

21 Ekim'de görülen duruşmada ise savcı, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu dokuz sanık hakkında hapis cezası talep ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın beraatini istemişti.

İMAMOĞLU DAHİL 9 SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, delegelere maddi menfaat sağlayarak kurultay seçimlerini etkilemek suretiyle Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verilmesi isteniyor.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor: "4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."