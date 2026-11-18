Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR’da 140 kilo 970 gram kokain bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 550 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucu, gümrük kapısında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri yaklaşık 550 milyon TL olan 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi. Bir TIR'da bulunan uyuşturucunun, Kapıkule'de tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olduğu bildirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı riskli olarak değerlendirdi.

ARES'İN TEPKİSİYLE 123 PAKET KOKAİN BULUNDU X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeği ARES eşliğinde detaylı arama gerçekleştirildi. ARES'in TIR'ın dorsesinin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olduğu kaydedildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Ticaret Bakanlığı, operasyonla ilgili açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.