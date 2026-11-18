CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Mahkemenin kararı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, gözler bundan sonra işleyecek hukuki sürece çevrildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, duruşma salonunda yaşananları ve mahkemenin kararını aktarırken, Avukat Uğur Çağlar ise istinaf ve Yargıtay aşamalarından cezanın infazına ve siyasi yasağın uygulanmasına kadar merak edilen tüm soruları canlı yayında yanıtladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Ayrıca bu isimlere siyasi yasak da verildi. AHaber CANLI YAYIN İŞTE HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK ALAN İSİMLER Ekrem İmamoğlu

Rıza Akpolat

Özgür Çelik

Nihat Yeşiltaş

Baki Aydöner

Erkan Aydın

Mehmet Kılınçarslan

Metin Güzelkaya

Serhat Can Eş O İSİMLER BERAAT ETTİ Mahkeme, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatine karar verdi. İLK DETAYLAR A HABER'DE Duruşmayı mahkeme salonundan takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, kararın açıklanmasının hemen ardından aktardığı ilk bilgilerde duruşmanın saat 10.00'da başladığını ve hakimin saat 17.30'da kararını açıkladığını belirtti. İlter Yeşiltaş, "Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılıçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca siyasi yasak kararı da verildi. Bu önemli bir karar" ifadelerini kullandı. Aynı davada yargılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildiğini kaydeden Yeşiltaş, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararının altını çizdi. CHP KURULTAY DAVASINDA KARAR! İMAMOĞLU'NA HAPİS VE SİYASİ YASAK DAVANIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAMEDEKİ ÇARPICI İDDİALAR Davanın sürecini özetleyen İlter Yeşiltaş, "38. Olağan Kurultay'da oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine o dönem genel başkan adayı olan Özgür Özel lehine oy kullanmaları için delegeye para verildiği iddiası söz konusuydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve iddianame hazırlanmıştı. Yine aynı zamanda bir kısım delege ve yakınlarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirildikleri de yine iddialar arasındaydı. Ve bir diğer iddia da yine bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları da yine bu iddianamede yer alıyordu" sözleriyle suçlamaları hatırlattı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran'da iddianame hazırlandığını aktaran Yeşiltaş, "İddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki, Ekrem İmamoğlu da şüpheli sıfatıyla yer alıyordu. Aynı zamanda burada diğer bir ayrıntı da var; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, o zaman tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyordu, zaten de adaydı dediğimiz gibi. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer hakkında dokunulmazlıkları nedeniyle de dosyalar ayrılmıştı" ifadelerini kullandı. Bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmada da 9 isim hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası ile siyasi yasak, 3 isim hakkında ise beraat kararı çıktığını tekrarladı.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPMADI, RIZA AKPOLAT SEGBİS'LE BAĞLANDI Bunun üzerine İlter Yeşiltaş, "Canan Kaftancıoğlu bir siyasi yasak almıştı, eğer yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl" ifadelerini kullanırken, Hikmet Öztürk "Evet" diyerek onayladı. Sözlerine devam eden İlter Yeşiltaş, "Siyasi yasak almıştı. Yine tekrar ediyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam süre bu kadardı. Yani siyasi yasak kararı daha önce de çıkmıştı ve nihayetinde bugün de aslında ceza davası görülürken bu yönde bir karar çıkabileceği ifade ediliyordu" sözleriyle salondaki atmosferi aktardı. Duruşmada avukatların savunma yaptığını ve tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın SEGBİS ile bağlandığını anlatan Yeşiltaş, "Rıza Akpolat herhangi bir irade fesadı olmadığını ifade etti. Bu yönde bir baskı oluşturulmadığını ifade etti savunmasında delegeler üzerinde. Ve tabii ki bugün gözler aslında Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti" dedi. İlter Yeşiltaş, "Yani savunma yapmayacağını avukatları ifade etmişlerdi. Biz de beklerken gördük herhangi bir SEGBİS yöntemiyle bir bağlantı gerçekleşmedi. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmayacağını ifade etmiş" sözleriyle durumu açıkladı. Avukat Çağlar Çağlayan'ın 50 dakika süren bir savunma yaparak sanıkların beraatini talep ettiğini belirten Yeşiltaş, saat 17.00'den 17.30'a kadar verilen aranın ardından siyasi yasak kararının çıktığını ve bu kararın siyasette önemli bir sonuç doğuracağını vurguladı. SİYASİ YASAK NE ZAMAN UYGULANACAK? İSTİNAF SÜRECİ İŞLEYECEK Gelişmenin siyasi boyutunu yorumlayan Hikmet Öztürk, "Tabii şimdi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak kararı çok önemli. Çünkü hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Yeni Parti'de işte 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız' ifadesini defalarca kullanıyorlardı. Şimdi ihtimaller yok tabii ki nihayetinde çünkü hani diploma meselesi vardı ama nihayetinde işte bir şekilde olabilir diye düşünülüyordu. Fakat şimdi bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasındaki çıkan karar sonrasında Ekrem İmamoğlu artık siyasi yasaklı. Tabii tekrar vurgulayalım burada süre önemli. Mesela biraz daha geçmişe gidelim, sen Canan Kaftancıoğlu'ndan bahsettin; işte Necmettin Erbakan merhumun 98 yılında aldığı 5 yıllık bir siyasi yasak kararı vardı. İşte 2003 yılında o sona erdi, tekrar siyasete o zaman girmişti. Dolayısıyla ne kadarlık süreli bir siyasi yasaktan bahsediyoruz? Mahkeme bunu dillendirmedi anladığım kadarıyla İlter, sen de duymadın bunu salondaydın" değerlendirmesinde bulundu.