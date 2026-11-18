Özdemir'in AK Parti'ye geçeceğinin uzun zamandır dile getirildiğini belirten A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "AK Parti'ye geçeceği uzun süredir dile getiriliyordu kulislerde, biz de ifade ediyorduk bunu. Yarın AK Parti'de İl Başkanları Toplantısı var. İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e AK Parti rozeti takması bekleniyor, kulislerde dillendirilen güçlü iddia bu şekilde. Tabii ki istifayla birlikte bu iddialar daha da güçlü bir hale geldi." sözleriyle aktardı.

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Büşra Özdemir'in istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" dedi.

Büşra Özdemir'in istifa kararının ardından gözler yarın gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. Sürece dair dikkat çeken bir diğer detayı daha paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Antalya Korkuteli Belediye Başkanı ile birlikte Büşra Özdemir'in AK Parti'ye yarın geçmesi bekleniyor. Yarın net olarak tabii ki göreceğiz ama güçlü bir ihtimal, güçlü bir iddia olduğunu ifade edelim. Yarın gözler AK Parti'deki İl Başkanları Toplantısı'nda olacak." ifadelerini kullandı.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran (DHA)

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA GÜNDEMDE

Öte yandan yarınki toplantıda yalnızca Antalya'dan değil, Tekirdağ'dan da sürpriz bir katılımın yaşanabileceği kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta partisinden istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile ilgili iddialara da değinen A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Sadece Büşra Özdemir değil, geçtiğimiz hafta yine partiden istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de yine yarın İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bunu da her ihtimale karşı iddia olarak dile getirelim. Bu iki belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi bekleniyor." sözleriyle aktardı.

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer (ahaber.com.tr)

SICAK BİLGİLER A HABER'DE

Siyasette her an yeni gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Zaten Büşra Özdemir ile ilgili uzun zamandır bu yönde iddialar Ankara ve siyaset kulislerinde ifade ediliyordu. Büşra Özdemir'in de bugün itibarıyla partisiyle yollarını ayırmasıyla birlikte artık AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların daha da güçlendiğini ifade edebiliriz. Şu anda elimize ulaşan en sıcak bilgiler bu şekilde." ifadelerini kullandı.