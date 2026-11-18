Büşra Özdemir CHP’den istifa etti! Gözler AK Parti toplantısında: Rozeti Başkan Erdoğan takacak iddiası
Siyaset gündemini sarsan son dakika gelişmesi Antalya'dan geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.. Ankara kulislerini hareketlendiren istifanın ardından Özdemir'in yarın düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Kritik gelişmenin perde arkasını ve kulislerdeki en sıcak iddiaları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP'den istifa etti.
CHP: BİZE BİLGİ VERMEDİ
CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Büşra Özdemir'in istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" dedi.
YOLLAR RESMEN AYRILDI! DETAYLAR A HABER'DE
Antalya siyasetinde uzun süredir kulislerde konuşulan ayrılık resmileşti. Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılarak son dakika bilgisini paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Teyit ettim ben de. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir artık Cumhuriyet Halk Partili değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün itibarıyla yollarını ayırdı." ifadelerini kullandı.
KULİSLERDEKİ İDDİALAR GÜÇLENDİ
Özdemir'in AK Parti'ye geçeceğinin uzun zamandır dile getirildiğini belirten A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "AK Parti'ye geçeceği uzun süredir dile getiriliyordu kulislerde, biz de ifade ediyorduk bunu. Yarın AK Parti'de İl Başkanları Toplantısı var. İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e AK Parti rozeti takması bekleniyor, kulislerde dillendirilen güçlü iddia bu şekilde. Tabii ki istifayla birlikte bu iddialar daha da güçlü bir hale geldi." sözleriyle aktardı.
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE GEÇMESİ BEKLENİYOR
Büşra Özdemir'in istifa kararının ardından gözler yarın gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. Sürece dair dikkat çeken bir diğer detayı daha paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Antalya Korkuteli Belediye Başkanı ile birlikte Büşra Özdemir'in AK Parti'ye yarın geçmesi bekleniyor. Yarın net olarak tabii ki göreceğiz ama güçlü bir ihtimal, güçlü bir iddia olduğunu ifade edelim. Yarın gözler AK Parti'deki İl Başkanları Toplantısı'nda olacak." ifadelerini kullandı.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA GÜNDEMDE
Öte yandan yarınki toplantıda yalnızca Antalya'dan değil, Tekirdağ'dan da sürpriz bir katılımın yaşanabileceği kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta partisinden istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile ilgili iddialara da değinen A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Sadece Büşra Özdemir değil, geçtiğimiz hafta yine partiden istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de yine yarın İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bunu da her ihtimale karşı iddia olarak dile getirelim. Bu iki belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi bekleniyor." sözleriyle aktardı.
SICAK BİLGİLER A HABER'DE
Siyasette her an yeni gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Zaten Büşra Özdemir ile ilgili uzun zamandır bu yönde iddialar Ankara ve siyaset kulislerinde ifade ediliyordu. Büşra Özdemir'in de bugün itibarıyla partisiyle yollarını ayırmasıyla birlikte artık AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların daha da güçlendiğini ifade edebiliriz. Şu anda elimize ulaşan en sıcak bilgiler bu şekilde." ifadelerini kullandı.