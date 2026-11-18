Karakaş, "Kademeli oransal refah verilmesi dememiz daha doğru olur. Kulis bilgisine göre sadece prim değil; yaş boyutu ile çalışıp çalışmadığı gibi unsurlar da baz alınacak." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR Mevcut en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olduğunu ve yasal güncellemeyle tabanın en az 25 bin 900 TL'ye çıkacağını kaydeden Karakaş, "Yüzde 5'lik bir ilave yaptığımız zaman oran yüzde 15 oluyor, bu durumda maaş 27 bin 85 TL'ye yükseliyor. 10 puan verilirse 28 bin 262 TL, 15 puan verildiği zaman ise 29 bin 440 TL'lik bir rakam söz konusu olabilir. En düşük aylığın 30 bin lirayı bulması için en az yüzde 17,5'lik bir refah payı verilmesi gerekiyor." diyerek masadaki olasılıkları sıraladı.

ASGARİ ÜCRETTE HEDEF NET 36 BİN 498 TL Aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonuna ilişkin beklentisini de paylaşan İsa Karakaş, "Hükümetin en önemli endişesi istihdamı korumak ve işsizliğin artmasını önlemek. İşverenlerin ihracat boyutuyla ilgili sızlanmaları var. İşçi kesimi de haklı olarak 'Açlık sınırının altında olmaz' diyor. Aralık ayına geldiğimiz zaman bütün yaptığımız analizlere göre brüt 33 bin lira olan asgari ücretin 42 bin 939 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. Hükümet yine gelir ve damga vergisi almayacak. SGK ve işsizlik sigortası primini düştüğümüzde net asgari ücretin 36 bin 498 lira 15 kuruş olmasını, yani yüzde 30'luk bir artış yapılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.