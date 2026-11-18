Memur, emekli ve asgari ücret için dikkat çeken tahmin: Uzman isim A Haber’de kuruşu kuruşuna hesapladı
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zam haberlerine çevrildi. A Haber canlı yayınında masadaki son verileri ve kulis bilgilerini paylaşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden memurlara, kademeli refah payı formülünden yeni asgari ücret tahminine kadar kuruşu kuruşuna hesaplanan tüm maaş senaryolarını tek tek açıkladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin merakla beklediği maaş artışıyla ilgili tarih verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yeni düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup toplantısında çok kritik açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir formül üzerinde çalışıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin Meclis'in desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini belirtti.
İŞTE MASADAKİ TÜM SENARYOLAR
Emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında milyonları ilgilendiren kulis bilgilerini paylaşarak yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı.
SSK VE BAĞ-KUR'A YÜZDE 10, MEMURA REFAH AYARI
Merkez Bankası verileri doğrultusunda ilk hesaplamaları aktaran Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Merkez Bankası'nın son revize enflasyon ve beklenti anketlerine baktığımız zaman yüzde 29,5 ile yüzde 30'a yakın bir rakam geleceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,5 ile 10,5 arasında bir rakam gelebilir, ortalama yüzde 10 diyebiliriz. Memur ve memur emeklilerinin durumu ise farklı çünkü toplu sözleşme var. Onlarda da beklentimiz yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası, ortalama yüzde 8 diyoruz." ifadelerini kullandı.
Memurlara yönelik ilave bir refah artışının masada olduğunu vurgulayan Karakaş, "Sayın Bakanımız Şimşek 'Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız' dedikleri için memurlara da yüzde 10 oranında bir güncelleme olabilir." sözleriyle çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 'KADEMELİ REFAH PAYI' FORMÜLÜ
Seyyanen zam iddiaları ile ilgili de konuşan İsa Karakaş, "Bütün emeklilere 10 bin ile 15 bin TL arası maktu seyyanen zamdan bahsediliyordu, o senaryonun kalktığını görüyoruz. Oransal bir zam şeklinde bir iyileştirme yapılacağını söyleyebiliriz. Prim gün sayısı; yani 3600 gün primi olanlara ayrı bir oranda, 5400 günü olanlara ayrı bir oranda, 7000 günü olanlara ayrı bir oranda ve 9000 günü olanlara ayrı bir oranda ilave oransal zam yapılması söz konusu olabilir." dedi.