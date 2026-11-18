İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan ve çevresinde "Boyacı Sabri" olarak tanınan 55 yaşındaki Sabri Şahin'den endişelendiren haber geldi. Arkadaşları, Şahin'i aramak için girdikleri metruk binada tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin Şahin'e ait olduğu değerlendirilirken kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeni için inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 00.45 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde "Boyacı Sabri" olarak tanınan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Sabri Şahin'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.