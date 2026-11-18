Sarıyer’de metruk binada şüpheli ölüm: 20 gündür aranan Sabri Şahin’den haber geldi
İstanbul Sarıyer’de yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan ve çevresinde “Boyacı Sabri” olarak tanınan 55 yaşındaki Sabri Şahin’in, metruk binada cesedi bulundu. Çürüme nedeniyle kimliği henüz kesinleştirilemeyen cesedin Şahin’e ait olduğu değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan ve çevresinde "Boyacı Sabri" olarak tanınan 55 yaşındaki Sabri Şahin'den endişelendiren haber geldi. Arkadaşları, Şahin'i aramak için girdikleri metruk binada tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin Şahin'e ait olduğu değerlendirilirken kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeni için inceleme başlatıldı.
Olay, dün saat 00.45 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde "Boyacı Sabri" olarak tanınan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Sabri Şahin'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.
METRUK BİNADA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR
Serkan K. (45) ve arkadaşı, Şahin'i bulmak amacıyla metruk binaya gitti. İçeri giren iki arkadaş, tanınmayacak halde bir erkek cesediyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde cesette çürüme olduğu belirlendi.
ÇÜRÜME NEDENİYLE KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI
Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İlk incelemelerde cesedin Sabri Şahin'e ait olabileceği değerlendirildi ancak çürüme nedeniyle kesin kimlik tespiti yapılamadı.
Polis ekiplerine bilgi veren Serkan K., Şahin'in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve bildikleri bir yakınının da bulunmadığını anlattı.
ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahsın kesin kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.