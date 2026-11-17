Mevcut Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) deepfake teknolojisine özel bir suç tanımı bulunmuyor. Bu tür içerikler hâlihazırda hakaret, şantaj veya özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlar kapsamında dolaylı olarak cezalandırılabiliyor.

Bu tür eylemlerin hakaret gibi farklı suçlar kapsamında değerlendirilebildiğini belirten Demir, hakaret suçunda ön ödeme uygulanması nedeniyle failin ödemeyi yapmasının ardından hakkında düşme kararı verilebildiğini ifade etti.

Konuyu A Haber'e değerlendiren Avukat Oğuz Demir, deepfake teknolojisiyle üretilen sahte görüntü ve seslerin mevcut Türk hukukunda bağımsız bir suç olarak tanımlanmadığına dikkat çekti.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde bir kişinin yüzü veya sesi kullanılarak izinsiz sahte içerik üretilmesi, tek başına yargılama konusu olabilecek. Ayrıca getirilmesi planlanan etiketleme zorunluluğuyla yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin gerçek sanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Avukat Oğuz Demir, deepfake içeriklerin bağımsız suç sayılması ve daha caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğini vurguladı.

FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA ÖRNEĞİ: "NİTELİKLİ HAL EKLENİYOR" Fransa, İngiltere ve İtalya'nın deepfake içerik üretimini bağımsız suç olarak düzenlediğini hatırlatan Demir, kişinin rızası olmadan yapay zekâyla görüntü oluşturulmasının doğrudan suç sayıldığını belirtti. Özellikle cinsel içerikli sahte görüntülerde cezaların ağırlaştırıldığına dikkat çeken Demir, Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

"5 BİN-10 BİN LİRA DEĞİL, DAHA YÜKSEK VE CAYDIRICI CEZALAR OLMALI"

Deepfake mağduriyetinin sıradan taciz eylemlerinden farklı bir boyuta ulaştığını belirten Demir, mevcut ceza sınırlarının yetersiz kaldığını ifade etti. Sahte görüntülerin oluşturulması ve sosyal medyada yayılmasının mağdurlar açısından çok daha ağır sonuçlar doğurabildiğini belirten Demir, bağımsız bir suç tanımıyla daha ağır cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.