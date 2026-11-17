Adalet Bakanlığı yapay zeka suçları için düğmeye bastı! 13. Yargı Paketi ile deepfake doğrudan suç sayılacak
Adalet Bakanlığı, yapay zeka aracılığıyla işlenen suçların önüne geçmek amacıyla 13. Yargı Paketi kapsamında kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Yeni düzenlemeyle bir kişinin yüzü veya sesi kullanılarak izinsiz üretilen sahte görüntü ve ses kayıtları doğrudan suç sayılacak ve tek başına yargılama konusu olabilecek. Ayrıca bu tür içeriklere etiketleme zorunluluğu getirilecek. Konuyu A Haber'e değerlendiren Avukat Oğuz Demir ise dünyadaki örnekleri hatırlatarak cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğine dikkat çekti.
Yapay zekanın günlük hayattaki kullanımının giderek yaygınlaşması, beraberinde denetim tartışmalarını da getiriyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE DEEPFAKE DÜZENLEMESİ VE ETİKETLEME ZORUNLULUĞU
Adalet Bakanlığı, yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlarla mücadele kapsamında 13. Yargı Paketi'ne yeni bir düzenleme eklemeye hazırlanıyor. Düzenlemeyle izinsiz üretilen sahte görüntü ve ses kayıtlarının doğrudan suç kapsamına alınması hedefleniyor.
Mevcut Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) deepfake teknolojisine özel bir suç tanımı bulunmuyor. Bu tür içerikler hâlihazırda hakaret, şantaj veya özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlar kapsamında dolaylı olarak cezalandırılabiliyor.
Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde bir kişinin yüzü veya sesi kullanılarak izinsiz sahte içerik üretilmesi, tek başına yargılama konusu olabilecek. Ayrıca getirilmesi planlanan etiketleme zorunluluğuyla yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin gerçek sanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
"MÜSTAKİL SUÇ OLARAK DÜZENLENMİYOR, ÖN ÖDEMEYLE DÜŞME KARARI VERİLİYOR"
Konuyu A Haber'e değerlendiren Avukat Oğuz Demir, deepfake teknolojisiyle üretilen sahte görüntü ve seslerin mevcut Türk hukukunda bağımsız bir suç olarak tanımlanmadığına dikkat çekti.
Bu tür eylemlerin hakaret gibi farklı suçlar kapsamında değerlendirilebildiğini belirten Demir, hakaret suçunda ön ödeme uygulanması nedeniyle failin ödemeyi yapmasının ardından hakkında düşme kararı verilebildiğini ifade etti.
FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA ÖRNEĞİ: "NİTELİKLİ HAL EKLENİYOR"
Fransa, İngiltere ve İtalya'nın deepfake içerik üretimini bağımsız suç olarak düzenlediğini hatırlatan Demir, kişinin rızası olmadan yapay zekâyla görüntü oluşturulmasının doğrudan suç sayıldığını belirtti. Özellikle cinsel içerikli sahte görüntülerde cezaların ağırlaştırıldığına dikkat çeken Demir, Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
"5 BİN-10 BİN LİRA DEĞİL, DAHA YÜKSEK VE CAYDIRICI CEZALAR OLMALI"
Deepfake mağduriyetinin sıradan taciz eylemlerinden farklı bir boyuta ulaştığını belirten Demir, mevcut ceza sınırlarının yetersiz kaldığını ifade etti. Sahte görüntülerin oluşturulması ve sosyal medyada yayılmasının mağdurlar açısından çok daha ağır sonuçlar doğurabildiğini belirten Demir, bağımsız bir suç tanımıyla daha ağır cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.
Mevcut yaptırımların caydırıcılığının artırılması gerektiğini vurgulayan Demir, "5 bin-10 bin lira gibi cezalar değil, daha yüksek cezalar" uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bu tür eylemlerin bazı kişiler tarafından mizah, kurgu veya şaka olarak görülebildiğini belirten Demir, caydırıcılık için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini kaydetti.